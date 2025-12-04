عصمت دری کیس میں مفرور ایم ایل اے کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد، کانگریس نے پارٹی سے نکال دیا
عدالت نے کیرالہ کے پلکاڈ سے معطل کانگریس ایم ایل اے راہول مامکوتھائیل کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
Published : December 4, 2025 at 5:15 PM IST
ترواننت پورم: کیرالہ کے پلکاڈ سے کانگریس کے معطل ایم ایل اے راہل ممکوتاتھل کو اپنے خلاف درج ریپ کیس میں بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ترواننت پورم ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے جمعرات کو ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس نجیرا ایس نے ایم ایل اے کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ اب راہل کو یا تو پولیس کے سامنے خودسپردگی کرنی ہوگی یا عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔وہ گزشتہ آٹھ دنوں سے مفرور ہیں۔
عدالت نے ایم ایل اے راہل ممکوتاتھل کی گرفتاری پر روک لگانے کی ایک اور درخواست کو بھی خارج کر دیا۔ سرکاری وکلاء نے بدھ کے روز ایم ایل اے کی ضمانت کی درخواست کی سخت مخالفت کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ راہول کے خلاف جنسی ہراسانی کی متعدد شکایات ہیں اور اگر اسے ضمانت مل جاتی ہے تو وہ متاثرین اور گواہوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔
اگرچہ استغاثہ نے ابتدائی طور پر عصمت دری اور جبری اسقاط حمل کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ڈیجیٹل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن عدالت نے جمعرات کو سماعت جاری رکھی۔ جمعرات کی صبح دونوں طرف سے بند کمرے کے دلائل کے بعد، عدالت نے بالآخر استغاثہ کی طرف سے پیش کردہ ڈیجیٹل ثبوتوں کی جانچ کرنے کے بعد پیشگی ضمانت کی عرضی کو مسترد کر دیا۔
کانگریس نے ایم ایل اے راہل کو پارٹی سے نکال دیا
دریں اثنا، عدالت کے فیصلے کے فوراً بعد کانگریس پارٹی نے راہول ممکوتاتھل کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے نکال دیا۔ کیرالہ کانگریس کے صدر سنی جوزف نے اعلان کیا کہ راہول، جو پہلے ہی پارٹی سے معطل تھے، شکایتوں کی سنگینی اور پولیس کیس درج ہونے کی بنیاد پر پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔
ایم ایل اے مقدمہ درج ہونے کے بعد سے فرار
ایم ایل اے راہل جب سے پولیس نے ان کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ درج کیا ہے وہ فرار ہے۔ ایک اور نوجوان خاتون نے ایم ایل اے کے خلاف شکایت لے کر کیرالہ کانگریس سے رابطہ کیا، جسے بعد میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کو بھیج دیا گیا۔ توقع ہے کہ پولیس نیا مقدمہ درج کرنے سے پہلے خاتون سے براہ راست شکایت درج کرنے کو کہے گی۔
پولیس فی الحال کرناٹک میں راہول ممکوٹاتھل کی تلاش کو تیز کر رہی ہے، اس انٹیلی جنس کی بنیاد پر کہ وہ پالکڈ سے سرحد پار کر چلے گئے ہیں اور بنگلورو میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری ہے۔
قبل ازیں رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ وہ پالکڈ میں چھپے ہوئے تھے یا تمل ناڈو فرار ہوگئے تھے۔ اپنی ضمانت کی درخواست میں راہول نے الزام لگایا کہ یہ مقدمہ سبریمالا گولڈ پلیٹ معاملے سے جڑی ایک سیاسی سازش ہے اور اسے سی پی ایم اور بی جے پی نے ترتیب دیا ہے۔
رکن اسمبلی نے کہا کہ شکایت کنندہ بی جے پی سے وابستہ ایک چینل کی رپورٹر تھی اور اس کے شوہر پلکڑ میں یووا مورچہ کا کارکن تھے۔ متاثرہ کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو تسلیم کرتے ہوئے ایم ایل اے راہول نے واضح طور پر اس کے حاملہ ہونے یا اسے زبردستی اسقاط حمل کی گولیاں دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ سیاسی دشمنی ان کے انکار سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا شوہر عورت کے حمل کا ذمہ دار ہے۔