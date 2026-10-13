پنجاب میں منشیات مخالف سرگرم کارکن پرویندر سنگھ جھوتا فائرنگ میں ہلاک
سوشل میڈیا پر واقعہ کی لائیو ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں میڈیکل اسٹور کا مالک جھوتا پر فائرنگ کرتا نظر آتا ہے۔
Published : October 13, 2026 at 2:25 PM IST
مانسا: پنجاب کے ضلع مانسا میں اینٹی ڈرگ ٹاسک فورس کے ڈائریکٹر پرویندر سنگھ جھوتا کو مبینہ طور پر ایک میڈیکل اسٹور کے مالک نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ منگل کی صبح پیش آنے والے اس واقعے میں ان کے ساتھی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تمام زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران جھوتا دم توڑ گئے جبکہ ان کے ایک ساتھی کی حالت بدستور نازک ہے۔
سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ایک لائیو ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں میڈیکل اسٹور کا مالک جھوتا پر فائرنگ کرتا نظر آتا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور تفتیش شروع کر دی گئی۔ دوسری جانب جھوتا کے حامی بڑی تعداد میں ان کے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مقامی عینی شاہد کا کہنا تھاکہ "ہم نے دکان کے مالک کو جھوتا پر فائرنگ کرتے دیکھا۔ انہیں تین سے چار گولیاں لگیں اور تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا۔"
شرومنی اکالی دل کے رہنما بکرم سنگھ مجیٹھیا نے جھوتا کے قتل سے چند لمحے قبل کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ فوٹیج میں جھوتا اور ان کے ساتھیوں کو دکان کے مالک کے ساتھ تلخ کلامی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جھوتا نے الزام لگایا تھا کہ دکاندار قریب کھڑے ایک شخص کو منشیات فراہم کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجیٹھیا نے بھگونت مان کی قیادت میں پنجاب حکومت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
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پرویندر سنگھ جھوتا طویل عرصے سے مانسا میں منشیات کے خلاف مہم چلا رہے تھے۔ وہ نہ صرف نشہ آور ادویات کی فروخت روکنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ اس کاروبار میں ملوث افراد کو بھی پکڑواتے تھے، جس کی وجہ سے منشیات فروشوں کے ساتھ ان کے اکثر تنازعات رہتے تھے۔ ان کی ترغیب پر علاقے کی متعدد گرام پنچایتوں نے منشیات کے خلاف قراردادیں بھی منظور کی تھیں۔