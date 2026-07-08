اعظم خان کو ایک اور جھٹکا، فائر ڈپارٹمنٹ نے جوہر یونیورسٹی کو نوٹس جاری کیا
یونیورسٹی انتظامیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن میں ضروری ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔
Published : July 8, 2026 at 4:12 PM IST
رام پور: سماج وادی پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری اور سابق کابینہ وزیر محمد اعظم خان کے ڈریم پروجیکٹ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو فائر ڈپارٹمنٹ نے نوٹس جاری کیا ہے۔ فائر سیفٹی آڈٹ کے دوران سامنے آنے والی مبینہ سنگین خامیوں کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں انہیں سات دنوں کے اندر ضروری دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
رامپور کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ اس بار مسئلہ آگ کی حفاظت سے متعلق ہے۔ چیف فائر آفیسر کی قیادت میں مشترکہ فائر سیفٹی آڈٹ اور یونیورسٹی کیمپس کا تفصیلی فزیکل معائنہ کیا گیا۔معائنہ کے دوران ٹیم نے کئی مقامات پر حفاظتی معیارات میں مبینہ کمی پائی۔
بتایا گیا کہ کچھ عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات مقررہ معیارات کے مطابق نہیں پائے گئے۔ کئی جگہوں پر، ہنگامی اخراج کو ضابطوں کے مطابق تیار نہیں کیا گیا۔ فائر سیفٹی سسٹم اور دیگر حفاظتی اقدامات میںمبینہ خامیاں پائی گئیں۔ فائر ڈیپارٹمنٹ نے یونیورسٹی انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام ضروری دستاویزات سات دن کے اندر محکمہ کو جمع کرائے جائیں۔
مزید برآں، فائر سیفٹی کی تمام خامیوں کو دور کیا جانا چاہیے اور قائم کردہ معیارات کے مطابق حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ لکھنؤ کے ایک کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں حالیہ تباہ کن آگ کے بعد ریاست بھر کے بڑے تعلیمی اداروں کے فائر سیفٹی سسٹم کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اس مہم کے تحت جوہر یونیورسٹی کا بھی معائنہ کیا گیا۔
چیف فائر آفیسر وجے کمار سنگھ نے بتایا کہ یونیورسٹی کے مالک اور مینیجر کو فائر سیفٹی آڈٹ میں پائی جانے والی خامیوں کی بنیاد پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کیمپس میں تمام عمارتوں کے لیے منظور شدہ نقشے، ساختی تفصیلات اور دیگر ضروری دستاویزات خط موصول ہونے کے سات دن کے اندر رام پور میں چیف فائر آفیسر کے دفتر کو دستیاب کرائے جائیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ دستاویزات حاصل کرنے کے بعد دوسرا معائنہ کرے گا۔ اس کے بعد عمارتوں کی آگ اور ساختی حفاظت کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور اگر ضروری ہوا تو ضابطوں کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔