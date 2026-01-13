بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تشدد میں اضافہ، آٹو رکشہ ڈرائیور ہلاک
بنگلہ دیش میں ہندو اقلیتوں کے خلاف تشدد تشویشناک ہے۔ تازہ معاملے میں آٹو رکشہ ڈرائیور سمیر داس کو بے دردی سے قتل کردیا گیا۔
By IANS
Published : January 13, 2026 at 9:33 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کا پریشان کن رجحان مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ دریں اثنا، شرپسندوں نے ایک اور ہندو شخص کو فینی ضلع کے دگن بھویاں ذیلی ضلع میں تیز دھار ہتھیار سے کاٹ کر اور چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔
27 سالہ آٹو رکشہ ڈرائیور سمیر داس کی لاش پیر کو بنگلہ دیش کے جگت پور گاؤں کے ایک کھیت سے برآمد ہوئی۔ خاندان کے افراد اور پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے، بنگلہ دیش کے بنگالی اخبار، ڈیلی مناب کانٹھا نے رپورٹ کیا کہ سمیر اتوار کی شام اپنے آٹو رکشہ میں گھر سے نکلا تھا۔ رات گئے تک گھر نہ لوٹنے پر اس کے رشتہ داروں نے مختلف مقامات پر اس کی تلاش شروع کردی۔
آٹو رکشہ چرانے کی کوشش میں بے دردی سے قتل
مقامی لوگوں نے بعد میں سمیر کی ٹھنڈی ہوئی (جمی ہوئی) لاش کو ضلع کے صدر یونین کے جگت پور گاؤں میں ایک کھیت میں پڑا پایا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے لیا۔ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم پر چاقو کے متعدد زخم تھے، پولیس کے ابتدائی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ سمیر کو ایک ویران علاقے میں لے جایا گیا اور اس کا آٹو رکشہ چرانے کی کوشش میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔
مقتول کا آٹو رکشہ غائب
واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے دگن بھویاں پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج (او سی) محمد فیض العظیم نعمان نے کہا، "لاش کو برآمد کرکے پوسٹ مارٹم کے لیے فینی جنرل اسپتال کے مردہ خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ مقتول کا آٹو رکشہ نہیں مل سکا ہے۔"
رکشہ برآمد کرنے کے لیے خصوصی آپریشن
پولیس نے قتل میں ملوث افراد کی شناخت اور گرفتاری اور آٹو رکشہ برآمد کرنے کے لیے خصوصی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ 24 دنوں میں یہ نواں واقعہ تھا، جو بنگلہ دیش میں ہندو برادریوں کو نشانہ بنانے والے تشدد میں خطرناک اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔
تشدد کے واقعات سے سختی سے نمٹا جائے گا
اس سے قبل 9 جنوری کو ہندوستان نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں بالخصوص ہندوؤں پر بار بار حملوں کے پریشان کن انداز پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پڑوسی ملک کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کے ایسے واقعات سے سختی سے نمٹا جائے گا۔