انّاملائی نے بی جے پی سے استعفیٰ دے کر نئی سیاسی تحریک کا اعلان کر دیا: 2031 انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان
انّاملائی نے کہاکہ عوامی مسائل کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اجاگر کرنا اور ایک متبادل سیاسی محاذ تیار ان کا مقصد ہے۔
Published : June 5, 2026 at 1:59 PM IST
چینائی : تمل ناڈو بی جے پی کے سابق صدر کے۔ انّاملائی نے بھارتیہ جنتا پارٹی سے استعفیٰ دینے کے بعد ایک نئی سیاسی عوامی پارٹی کے آغاز کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس سے ریاست کی سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
انّاملائی نے کہا کہ ان کا مقصد عوامی مسائل کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اجاگر کرنا اور تمل ناڈو میں ایک متبادل سیاسی محاذ تیار کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ تحریک عوامی فلاح، شفاف طرزِ حکمرانی اور نوجوانوں کی شمولیت پر توجہ دے گی۔
اس سے قبل انّاملائی نے بی جے پی کی قومی قیادت کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا، جسے پارٹی نے قبول کر لیا۔ استعفے کے بعد سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں ان کے مستقبل کے حوالے سے قیاس آرائیاں شروع ہوگئی تھیں۔
انّاملائی گزشتہ چند برسوں کے دوران تمل ناڈو میں بی جے پی کا نمایاں چہرہ بن کر ابھرے تھے اور ان کے استعفے کو ریاستی سیاست میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی نئی تحریک مستقبل میں سیاسی جماعت کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔
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انّاملائی نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے درمیان رہ کر ریاست کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے اور ان کی نئی تحریک عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔