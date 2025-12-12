انا ہزارے کا بھوک ہڑتال کا اعلان، سی ایم کو لکھا خط، کہا: ریاست میں لاگو کیا جائے لوک آیکت ایکٹ
انا ہزارے نے ایک بار پھر بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ریاست میں لوک آیکت ایکٹ کو لاگو کیا جانا چاہیے۔
Published : December 12, 2025 at 8:22 AM IST
احمد نگر (مہاراشٹر): سماجی کارکن انا ہزارے نے ایک بار پھر بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ 30 جنوری 2026 سے مہاراشٹر میں لوک آیکت ایکٹ کے نفاذ کے خلاف احتجاج میں بھوک ہڑتال شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں، انہوں نے ریاست کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کو ایک خط بھی لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ رالیگن سدھی میں بھوک ہڑتال کریں گے۔
مہاراشٹر حکومت نے 28 دسمبر 2022 کو قانون ساز اسمبلی میں اور 15 دسمبر 2023 کو قانون ساز کونسل میں لوک آیکت بل پاس کیا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
VIDEO | Ahmednagar, Maharashtra: Anna Hazare announces indefinite fast from January 30 over non-implementation of Lokayukta Law in Maharashtra.#Lokayukta #MaharashtraNews— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OvjKj7hJlq
جینے کا کوئی حق نہیں: انا ہزارے
انا ہزارے نے کہا کہ ہندوستان میں ہمیشہ قانون کی حکمرانی رہی ہے۔ لوک سبھا اور ریاستی مقننہ کا بنیادی کام قانون بنانا ہے۔ ریاست میں لوک آیکت ایکٹ کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ اس معاملے پر حکومت اور ہزارے کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے۔ حکومت نے عمل آوری کی یقین دہانی کرائی ہے لیکن ریاستی حکومت اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست میں مضبوط لوک پال ایکٹ نافذ نہیں ہوتا ہے تو انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
ملک کی فلاح و بہبود کے لیے زندگی وقف: انا ہزارے
سماجی کارکن انا ہزارے نے مزید کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں زندگی میں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ انہیں سونے کے لیے صرف بستر اور کھانے کے لیے برتن چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 30 جنوری کو مہاتما گاندھی کی برسی ہے۔ گاندھی ہمیشہ ان کا رول ماڈل رہے ہیں۔ انا ہزارے نے کہا کہ یہ بھوک ہڑتال تب تک جاری رہے گی جب تک لوک آیکت ایکٹ نافذ نہیں ہو جاتا۔
واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی انا ہزارے نے 2011 میں بدعنوانی کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ جن لوک پال بل کو لے کر یہ تحریک راجدھانی دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ اس تحریک میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔