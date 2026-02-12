خاتون پہلے داماد اور اب بہنوئی کے ساتھ فرار، دو لاکھ روپے اور زیورات بھی ساتھ لے گئی
خاتون اپنی حرکتوں سے دوبارہ سرخیوں میں آگئی۔ اس سے قبل وہ بیٹی کی شادی سے 10 دن پہلے داماد کے ساتھ غائب ہوگئی تھی۔
Published : February 12, 2026 at 9:57 AM IST
علی گڑھ: اترپردیش کے علی گڑھ میں ایک خاتون جو تقریباً ایک سال قبل اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اب اپنے بہنوئی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ گذشتہ سال علی گڑھ کے مدرک علاقے کی ایک خاتون اپنی بیٹی کی شادی سے دس دن قبل اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ فرار ہوگئی تھی۔ فون پر بات کرتے ہوئے دونوں میں محبت پیدا ہوگئی۔ یہ کیس اس وقت سرخیوں میں آیا تھا۔ اس تازہ ترین واقعے نے خاتون کو دوبارہ روشنی میں لایا ہے۔ یہ بھی الزام ہے کہ وہ اپنے ساتھ دو لاکھ روپے نقد اور زیورات لے گئی۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ سال خاتون کی بیٹی کی شادی داڈون تھانہ علاقہ کے ایک نوجوان کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ شادی 16 اپریل 2025 کو ہونی تھی لیکن شادی سے دس دن پہلے 6 اپریل کو 40 سالہ خاتون اپنے 20 سالہ داماد راہول کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس واقعہ نے پورے علاقے میں ہلچل مچادی۔ دراصل دونوں نے فون پر شادی کے حوالے سے بات کرنا شروع کری تھی ۔یہ گفتگو محبت میں بدل گئی۔ بالآخر دونوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹی کی شادی تو نہ ہو سکی لیکن خاتون اپنے داماد کے ساتھ رہنے لگی۔ اس وقت گھر والوں نے الزام لگایا تھا کہ خاتون نے بیٹی کی شادی کے لیے بنائے گئے زیورات بھی لے گئی تھی۔
خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی نے اس کے داماد سے بات نہیں کی تھی ۔ صورت حال کو حل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بات چیت شروع کی، جو بعد میں قریبی تعلقات میں تبدیل ہوگئی۔ دریں اثنا، اس کے شوہر نے کہا کہ اسے پرواہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی ہے، لیکن اسے زیورات اور رقم واپس کرنے ہوگے۔ بیٹی نے اپنی ماں کو مردہ مانتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اب اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔
اس وقت خاتون نے الزام لگایا تھا کہ شراب کے نشے میں دھت اس کا شوہر اسے پیسوں کے لیے ہراساں کرتا تھا اور مار پیٹ کرتا تھا۔ اسے اپنے داماد کے ساتھ اس کے میل جول پر شبہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی پریشانی تھی۔ پولیس اور گاؤں والوں کی موجودگی میں وسیع مشاورت کی گئی، لیکن خاتون ثابت قدم رہی اور بالآخر اپنے داماد کے ساتھ رہنے چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں سیتامڑھی، بہار چلے گئے، جہاں اس کے عاشق نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔
اب اس نے اپنے داماد کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنے بہنوئی کے ساتھ غائب ہو گئی ہے:
اب ہونے والا داماد، جس کے ساتھ اس عورت نے گھر بسایا تھا، مدد کے لیے پولیس سے رجوع کیا ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ 6 فروری کو وہ کام پر گیا تھا۔ اسی دوران گنگیری علاقہ کا ایک شخص جو خاتون کا بہنوئی بتایا جاتا ہے، ان کے گھر پہنچا اور خاتون کو لالچ دے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ عاشق کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاتون اپنے ساتھ تقریباً دو لاکھ روپے نقد اور زیورات لے گئی ہے۔ اس نے پہلے سیتامڑھی میں مقامی پولیس کو اطلاع دی، لیکن وہاں سے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ آئے اور دادن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
پہلے شوہر نے دوسری شادی کی ہے:
اس بارے میں دادون تھانے کی انچارج سریتا دویدی نے بتایا کہ یہ واقعہ نیپال کی سرحد سے متصل ضلع میں پیش آیا، اس لیے یہاں سے براہ راست کارروائی ممکن نہیں ہے۔ متعلقہ ضلع کی پولیس کو کارروائی کرنی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کا اپنی بیٹی، بہن اور بہنوئی سے کچھ عرصے سے رابطہ تھا۔ اس کی گمشدگی نے مختلف قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ عورت کے دو بچے ہیں: ایک بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کے پہلے شوہر نے بھی تقریباً 15 دن پہلے دوسری شادی کی تھی۔ فی الحال، پولیس شکایت کی بنیاد پر مزید کارروائی کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن خاتون اور اس کے ساتھ آنے والے بہنوئی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔