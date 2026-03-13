موبائل نے لی ایک اور جان: فتح پور سیکری میں شوہر نے بیوی کا موبائل فون چھین لیا، ناراض حاملہ بیوی نے خود کو ہلاک کرلیا
فتح پور سیکری پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر آنند ویر نے بتایا کہ متوفی کے والدین کی جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔
Published : March 13, 2026 at 11:08 AM IST
آگرہ: فتح پور سیکری تھانہ علاقہ کی رام کرشنا کالونی میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ موبائل فون پر شوہر سے جھگڑے کے بعد حاملہ بیوی نے خودکشی کرلی۔ یہ واقعہ جمعرات کی دوپہر کو پیش آیا۔ خاتون کی شناخت نریش بنجارا کی بیوی انجلی کے طور پر کی گئی ہے۔ انجلی کی لاش پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ اس کی خودکشی کے نتیجے میں اس کے پیٹ میں موجود اس کے جنین کی موت واقع ہوئی۔ اس سے خاندان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔
اطلاع ملتے ہی انسپکٹر انچارج آنند ویر پولیس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ اس دوران فتح پور سیکری پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر آنند ویر نے بتایا کہ متوفی کے والدین کی جانب سے ابھی تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ شکایت موصول ہونے کے بعد مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔
نریش اپنا موبائل فون گھر پر چھوڑ کر کام پر چلا گیا
تھانہ انچارج انسپکٹر آنند ویر نے بتایا کہ فتح پور سیکری کے رام کرشنا کالونی کے رہنے والے نریش بنجارا نے ایک سال قبل فیروز آباد کے ناگلا رودرا گاؤں کی رہنے والی انجلی سے شادی کی تھی۔ نریش بنجارہ ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ نریش بنجارا کی بیوی انجلی حاملہ تھی۔ جمعرات کی صبح دونوں میں موبائل فون پر جھگڑا ہوا۔ بحث کے بعد نریش اپنا موبائل فون گھر پر چھوڑ کر کام پر چلا گیا۔ انجلی نے اس وقت خودکشی کرلی جب نریش بنجارا کام پر تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم ہاؤس بھجوا دیا۔
موبائل فون اپنی بیوی کے پاس چھوڑ دیا
متوفی کے دیور اشوک نے پولیس کو بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ شمس آباد میں گیا ہوا تھا، انجلی کی خودکشی کی اطلاع ملتے ہی میں اور میری والدہ فوراً گھر واپس آگئے، بھابھی انجلی اور نریش بھیا کے پاس صرف ایک ہی موبائل فون تھا، جس سے اکثر ان کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ نریش جب کام پر جاتا تو اپنا موبائل فون اپنے ساتھ لے جاتا، جب کہ بھابھی فون چھوڑ کر جانے کا کہتی تھی۔ جمعرات کی صبح بھائی اور اس کی بھابھی کے درمیان موبائل فون پر جھگڑا ہوگیا۔ بھائی ناراض ہو کر اپنا بیگ لے کر کام پر چلا گیا۔ تاہم اس نے اپنا موبائل فون اپنی بیوی کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھابھی نے پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔
معاملہ میں پولیس نے تفصیل سے بتایا
اس پورے معاملہ میں پولیس نے تفصیل سے بتایا کہ لاش کمرے میں فرش پر پڑی ملی۔ واقعہ کے وقت ایک بزرگ خاتون کے علاوہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ متوفی خاتون کے دیور اشوک نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کملیش کے ساتھ شمش آباد میں ایک شادی میں گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بھابھی نے خودکشی کر لی ہے۔
اشوک کے مطابق اس کے بھائی اور بہنوئی کے پاس صرف ایک موبائل فون تھا۔ وہ اکثر کام کے لیے موبائل فون اپنے ساتھ لے جاتا تھا، لیکن انجلی اسے اپنے پاس رکھنے پر اصرار کرتی تھی۔ اشوک نے مزید بتایا کہ جمعرات کی صبح اس کے اور اس کی بھابھی کے درمیان موبائل فون کو لے کر جھگڑا ہوا تھا۔ انجلی سے لڑائی کے بعد بھائی نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا اور موبائل فون بیوی کے پاس چھوڑ کر کام پر چلی گیا۔
دیور اشوک نے بتایا کہ انجلی کی شادی ایک سال قبل اس کے بھائی سے ہوئی تھی اور وہ فیروز آباد کے ناگلہ رودرا کی رہنے والی تھی۔ آس پاس کی خواتین نے بتایا کہ انجلی بھی حاملہ تھی۔ انسپکٹر انچارج نے خاندان کے دیگر افراد کو واقعہ کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔