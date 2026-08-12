’انگریز، کانگریس، پنجابی اور پردیسی‘: گیا کے ایک خاندان کے منفرد ناموں کے پیچھے چھپی دلچسپ کہانی
گیا میں، ’’انگریز‘‘ اور ’’کانگریس‘‘ جیسے منفرد ناموں کے ساتھ ودیشی مانجھی کا خاندان معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ پڑھیے سرتاج احمد کی خصوصی رپورٹ۔
Published : August 12, 2026 at 10:41 PM IST
گیا (بہار) : انگریزی کا ایک مشہور محاورہ ہے “What’s in a name?” یعنی نام میں رکھا ہی کیا ہے۔ اس محاورے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کا نام اس کی اصل شناخت، کردار یا زندگی کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا۔ بہار کے گیا ضلع کے آمس بلاک کے بھوپ نگر گاؤں میں رہنے والے مرحوم ودیشی مانجھی کے خاندان پر یہ محاورہ پوری طرح صادق آتا ہے، جہاں خاندان کے افراد کے نام ودیشی، پردیسی، انگریز، کانگریس اور پنجابی جیسے غیر معمولی ناموں پر مشتمل ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ محض گھریلو یا عرفی نام نہیں بلکہ خاندان کے کئی افراد کے نام سرکاری دستاویزات، آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور دیگر شناختی دستاویزات میں بھی اسی طرح درج ہیں۔ اس خاندان کے افراد کے نام ملک، بیرون ملک، ریاستوں، سیاسی جماعتوں اور مختلف حوالوں سے لیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص پہلی بار ان کے نام سنتا ہے تو حیران بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بے اختیار مسکرا بھی دیتا ہے۔
خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے ناموں کی وجہ سے کئی مرتبہ گاؤں سے باہر لوگوں کے مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اب وہ اس صورتحال کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کے بجائے یہ سوچ کر خوش ہوجاتے ہیں کہ اگر ان کے نام کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ 80 سالہ گلاٹی مانجھی، جو اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج سے کئی دہائیاں قبل ان کے خاندان کے بزرگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور دور دراز دیہی و جنگلاتی علاقوں میں زندگی گزارتے تھے۔
اس زمانے میں بچوں کے نام رکھتے ہوئے کسی کتاب یا باقاعدہ ناموں کی فہرست سے مدد لینے کا رواج نہیں تھا۔ بزرگ اپنے اردگرد جو کچھ دیکھتے یا سنتے، اسی سے متاثر ہوکر بچوں کے نام رکھ دیتے تھے۔ گلاٹی مانجھی خود بتاتے ہیں کہ بچپن میں وہ سانپ کی طرح ’’گلاٹی‘‘ مارا کرتے تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام گلاٹی رکھ دیا گیا۔
خاندان کے مرحوم بزرگ ودیشی مانجھی کے نام کی کہانی بھی خاصی دلچسپ ہے۔ گلاٹی مانجھی کے مطابق آزادی کی جدوجہد کے زمانے میں ان کے والد نے انگریزوں کے لیے استعمال ہونے والے لفظ ’’ودیشی‘‘ سے متاثر ہوکر اپنے بیٹے کا نام ودیشی رکھ دیا تھا۔ ودیشی مانجھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اپنے علاقے میں وہ اسی نام سے معروف رہے۔ ان کے خاندان میں ایک بھائی کا نام پردیسی بھی تھا، جس کے نام کے پیچھے بھی ایک خاص واقعہ بتایا جاتا ہے۔
پردیسی مانجھی کے نام کی وجہ ان کے والد کی اس وقت کی صورتحال تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی پیدائش سے تقریباً دو یا تین ماہ قبل مزدوری کی تلاش میں کسی دوسرے صوبے چلے گئے تھے۔ اسی دوران گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچے کا نام رکھنے کی باری آئی تو خاندان کے افراد کسی نام پر متفق نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک بزرگ رشتہ دار نے کہا کہ بچے کا والد ’’پردیس‘‘ میں ہے، اس لیے بچے کا نام پردیسی رکھ دیا جائے۔
یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور بچے کا نام پردیسی رکھ دیا گیا، جو بعد میں ان کی مستقل شناخت بن گیا۔ پردیسی مانجھی کے چار بیٹوں میں انگریز، کانگریس اور پنجابی جیسے نام شامل ہیں۔ ان میں انگریز مانجھی کی عمر تقریباً 30 سال بتائی گئی ہے۔ انگریز مانجھی کے مطابق ان کا یہ نام اسکول میں داخلے کے وقت رکھا گیا۔ جب وہ پہلی مرتبہ گاؤں کے پرائمری اسکول گئے تو گھر میں انہیں کسی اور نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے دوران ان کے والد نے استاد سے کہا کہ جو نام انہیں مناسب لگے، اسی نام سے بچے کا داخلہ کر دیا جائے۔
بات چیت کے دوران استاد نے تعلیم کی اہمیت سمجھانے کے لیے انگریزوں کا حوالہ دیا۔ ان کے والد نے پوچھا کہ کیا انگریز پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ استاد نے جواب دیا کہ ہاں، انگریز تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ بس اسی بات سے متاثر ہوکر ان کے والد نے اپنے بیٹے کا نام انگریز رکھ دیا۔ انگریز مانجھی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرسکے اور پانچویں جماعت تک پڑھنے کے بعد مزدوری کرنے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں اور آس پاس کے لوگ ان کے نام پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتے، لیکن گاؤں سے باہر لوگ اکثر ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ انگریز جیسے تو نظر نہیں آتے، پھر نام انگریز کیوں ہے؟
ان کے مطابق بعض لوگ مذاق میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ’’انگریز چلے گئے، تم رہ گئے کیا؟‘‘ تاہم وہ اسے اب زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ان کی اہلیہ ممتا دیوی بھی کہتی ہیں کہ خاندان کے نام سن کر باہر کے لوگ ہنستے ہیں، لیکن ان کے نزدیک ان ناموں میں کوئی برائی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نام صرف نام ہے اور اس کا کسی شخص کی اصل زندگی یا حیثیت سے کوئی تعلق نہیں۔
ممتا دیوی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کا نام انگریز ہے، لیکن خاندان کی معاشی حالت انگریزوں جیسی خوشحال نہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہیں کہ اگر صرف نام کی وجہ سے بھی کچھ ملتا تو آج ان کے خاندان کی حالت بہتر ہوتی۔ ان کے مطابق خاندان کے افراد انگریز، کانگریس، دیسی، پردیسی اور پنجابی جیسے نام رکھتے ہیں، لیکن انہیں ان ناموں کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملا۔ خاندان آج بھی بنیادی سہولیات اور متعدد سرکاری فلاحی اسکیموں کے فوائد سے محروم ہے۔
ممتا دیوی بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام عام اور سادہ رکھے ہیں، جیسے چندن مانجھی، سورج مانجھی، آنند مانجھی اور وراج مانجھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان محنت مزدوری کرکے زندگی گزارتا ہے اور معاشی طور پر انتہائی سادہ حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ خاندان کے ایک اور فرد کا نام کانگریس مانجھی ہے۔ ان کی عمر تقریباً 28 سال بتائی گئی ہے۔ نام سنتے ہی بظاہر کسی سیاسی جماعت یا سیاست سے تعلق کا خیال آتا ہے، لیکن کانگریس مانجھی خود کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔
وہ آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزدوری کرتے ہیں اور جنگل سے جڑی بوٹیاں لاکر فروخت بھی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انہیں معلوم نہیں کہ والد نے ان کا نام کانگریس کیوں رکھا، لیکن گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت کانگریس پارٹی کے انتخابی کارکن علاقے میں تشہیر کے لیے آئے تھے اور شاید اسی سے متاثر ہوکر ان کا نام کانگریس رکھا گیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے تمام شناختی دستاویزات میں بھی نام کانگریس ہی درج ہے۔ خاندان کے ایک اور فرد پنجابی مانجھی ہیں۔ ان کے مطابق ان کا نام پنجاب کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہیں اس کی مکمل وجہ معلوم نہیں، تاہم خاندان میں یہ بات بتائی جاتی رہی ہے کہ ان کے والد نے کبھی پنجاب میں مزدوری کی تھی۔ اسی نسبت سے شاید بچے کا نام پنجابی رکھ دیا گیا۔ پنجابی مانجھی کہتے ہیں کہ جب کسی پنجابی شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ نام پوچھتا ہے تو وہ اپنا نام پنجابی بتاتے ہیں۔
اس کے بعد عموماً لوگ ان سے نام کی وجہ پوچھتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں خود مکمل وجہ معلوم نہیں، اس لیے وہ بھی کوئی واضح جواب نہیں دے پاتے۔ خاندان کے ان منفرد ناموں کی کہانیاں یقیناً دلچسپ ہیں، لیکن ان ناموں کے پیچھے زندگی کی ایک سنجیدہ تصویر بھی چھپی ہوئی ہے۔ خاندان معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہے اور اس کے بیشتر افراد مزدوری اور جنگل سے جڑی بوٹیاں جمع کرکے فروخت کرنے پر منحصر ہیں۔
خاندان کے لیے روزمرہ زندگی محنت اور جدوجہد سے عبارت ہے۔ اگر وہ مزدوری نہ کریں تو ایک وقت کے کھانے کا انتظام بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ یوں ’’انگریز‘‘، ’’کانگریس‘‘ یا ’’پنجابی‘‘ جیسے بڑے اور منفرد ناموں کے پیچھے ایک ایسا خاندان ہے جو بنیادی معاشی مشکلات سے دوچار ہے۔ مقامی پرائمری اسکول کے استاد جتیندر کمار کا کہنا ہے کہ وہ کئی برسوں سے اس علاقے میں تعینات ہیں اور اس خاندان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے خاندان کے بچوں کو بھی پڑھایا ہے۔
ان کے مطابق خاندان کے نام یقیناً دلچسپ ہیں، لیکن ان ناموں کی طرح ان کی زندگی دلچسپ یا خوشحال نہیں۔ پورا خاندان محنت مزدوری اور جنگل سے جڑی بوٹیاں لاکر فروخت کرنے پر منحصر ہے۔ استاد کے مطابق خاندان کے افراد زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن وہ محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ جتیندر کمار کے مطابق ماضی میں دور دراز اور جنگلاتی علاقوں میں ایسے منفرد نام رکھنا عام تھا۔ چونکہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ اپنے مشاہدات اور روزمرہ زندگی سے متاثر ہوکر بچوں کے نام رکھ دیتے تھے۔
مقامی سماجی کارکن شیلیش کمار مشرا بتاتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ اس گاؤں میں گئے اور لوگوں کے نام سنے تو انہیں بھی حیرت ہوئی اور ہنسی آگئی۔ بعد میں انہوں نے گاؤں کے بزرگوں سے ان ناموں کے پس منظر کے بارے میں دریافت کیا تو کئی ناموں کے پیچھے دلچسپ کہانیاں سامنے آئیں۔ پردیسی مانجھی کے بارے میں بھی وہی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد دوسرے صوبے میں مزدوری کر رہے تھے۔ دیہی علاقوں میں دوسرے صوبوں کو اکثر ’’پردیس‘‘ کہا جاتا تھا، چنانچہ بچے کا نام پردیسی رکھ دیا گیا۔
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گیا کے اس خاندان کے نام پہلی نظر میں ہنسی اور حیرت کا سبب ضرور بنتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے دیہی ہندوستان کی ایک ایسی سماجی تاریخ پوشیدہ ہے جس میں نام اکثر کتابوں یا رسمی روایت کے بجائے روزمرہ مشاہدات، حالات، مقامات اور واقعات سے وجود میں آتے تھے۔ ’’انگریز‘‘، ’’کانگریس‘‘، ’’پنجابی‘‘، ’’پردیسی‘‘ اور ’’ودیشی‘‘ جیسے نام اپنے اندر اپنے زمانے کی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ تاہم ان ناموں سے کہیں زیادہ اہم اس خاندان کی وہ زندگی ہے جو آج بھی محنت مزدوری، محدود وسائل اور معاشی مشکلات کے درمیان گزر رہی ہے۔