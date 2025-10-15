ETV Bharat / state

سوشل میڈیا پر حساس معلومات کا تبادلہ کرنے کے الزام میں آندھرا کا نوجوان گرفتار

آن لائن دوست پر بھروسہ کرکے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں پولیس نے ویزاگ کے ایک نوجوان کو گرفتار کرلیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 5:09 PM IST

حیدرآباد : آندھرا پردیش پولیس نے ویزاگ سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر بھارتی جنگی جہازوں کی حساس تصاویر اور معلومات شیئر کرنے کا الزام ہے۔ یہ سب ایک آن لائن اسکیم کا حصہ تھا۔ ملزم کی شناخت بونگو روی کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ نیوی کے شپ بلڈنگ سینٹر میں ایک ٹھیکیدار کا ملازم تھا۔

روی کو سوشل میڈیا پر ایک خاتون نے پھنسایا۔ خاتون نے خود کو پائل بتایا اور دعویٰ کیا کہ وہ دبئی میں جنگی جہازوں پر تحقیق کر رہی ہے۔ تقریباً 18 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پائل کی کہانی پر یقین کرتے ہوئے، روی نے جہازوں کی تعمیر اور آمد سے متعلق تصاویر اور تفصیلات شیئر کیں۔ اسے ہر ہفتے 2,000 سے 3,000 روپے بھی ملتے تھے۔

روی نے جو معلومات شیئر کیں وہ انتہائی کلاسیفائیڈ تھیں۔ اس میں جنگی جہازوں کی حساس تصاویر اور ان کی تعمیر سے متعلق تفصیلات شامل تھیں۔ یہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس معلومات کو بروقت پکڑ لیا۔ اس کے بعد فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔

سیکوریٹی ایجنسیوں کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ ملکا پورم پولیس نے روی کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران ایک اور ملزم سری نواس راؤ کا بھی پتہ چلا۔ وہ اس وقت دبئی میں ہے اور حکام اسے ملک واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

پولیس نے عوام سے سوشل میڈیا اسکیموں کے خطرات سے آگاہ رہنے کی اپیل کی ہے۔ حساس معلومات آن لائن شیئر کرنے سے گریز کریں۔ خاص طور پر دفاعی شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔

