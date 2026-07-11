امریکہ میں آندھرا پردیش کی خاتون کے قتل کا معمہ حل، شوہر آٹھ ماہ بعد گرفتار؛ محبوبہ سے تعلقات چھپانے کے لیے قتل کا الزام
رجیتا نے امریکہ میں ماسٹرز کی تعلیم مکمل کرکے سافٹ ویئر انجینئر اویناش سے شادی کی اور واشنگٹن کے شہر بیلیوو میں رہائش پذیر تھیں۔
Published : July 11, 2026 at 2:46 PM IST
وجئے واڑہ : امریکہ میں مقیم آندھرا پردیش کی 27 سالہ خاتون رجیتا سبّینینی کے پراسرار قتل کے معاملے میں آٹھ ماہ بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی پولیس نے مقتولہ کے شوہر نارنے اویناش کو فرسٹ ڈگری قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔
رجیتا نے امریکہ میں ماسٹرز کی تعلیم مکمل کی تھی اور جون 2025 میں سافٹ ویئر انجینئر اویناش سے شادی کے بعد دونوں واشنگٹن ریاست کے شہر بیلیوو میں رہائش پذیر تھے۔ اکتوبر 2025 میں اویناش نے ایمرجنسی سروس کو اطلاع دی کہ اس کی اہلیہ باتھ روم میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسپتال منتقل کیے جانے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا۔ ابتدا میں اسے مشتبہ موت تصور کیا گیا، تاہم بعد کی تحقیقات نے معاملے کو قتل میں تبدیل کر دیا۔
امریکی تفتیش کاروں کے مطابق ڈیجیٹل فارنسک جانچ میں انکشاف ہوا کہ اویناش نے انٹرنیٹ پر زہر، گلا گھونٹنے اور پوسٹ مارٹم سے متعلق مختلف معلومات تلاش کی تھیں۔ مزید یہ بھی سامنے آیا کہ رجیتا نے اپنی ایک دوست کو بتایا تھا کہ شوہر کی طرف سے تیار کیا جانے والا جوس کچھ عرصے سے کڑوا ذائقہ رکھتا تھا اور موت والے دن بھی اس نے یہی شکایت شوہر کو پیغام کے ذریعے بھیجی تھی۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ رجیتا کی موت گلا گھونٹنے سے ہوئی۔ تفتیش کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ اویناش کا بھارت میں ایک خاتون کے ساتھ پہلے سے تعلق تھا، جو ان کی شادی میں بھی شریک ہوئی تھی۔ الزام ہے کہ اویناش اپنی بیوی کو راستے سے ہٹا کر دوبارہ اپنی سابقہ محبوبہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے قتل کے بعد مقتولہ کی تصویر بھی اپنی محبوبہ کو بھیجی اور اس سے رابطہ بھی کیا۔
گھر کے اسمارٹ لاک، سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل ڈیٹا کی جانچ سے بھی پولیس کو اہم شواہد ملے، جن کی بنیاد پر اویناش کو گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے اسے ممکنہ فرار کے خدشے کے پیش نظر 50 لاکھ امریکی ڈالر کی ضمانت پر جیل بھیج دیا، جس کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث وہ عدالتی تحویل میں ہے۔
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رجیتا کے والد کرشنا راؤ نے بتایا کہ امریکی پولیس نے حال ہی میں انہیں اطلاع دی کہ ان کی بیٹی کی موت طبعی نہیں بلکہ قتل تھی، جس کے بعد خاندان شدید صدمے میں امریکہ روانہ ہو گیا۔ خاندان کا کہنا ہے کہ رجیتا ہمیشہ اپنے شوہر کی محبت کا ذکر کرتی تھی اور انہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ یہی شخص اس کی جان لے لے گا۔