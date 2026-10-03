آندھرا پردیش: دوا کی فیکٹری کا بوائلر پھٹا، پانچ مزدوروں کی موت، گیارہ کی حالت تشویشناک
وزیرِاعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے حکام کو ہدایات جاری کی کہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے لوگوں کو بہترین علاج کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
Published : October 3, 2026 at 1:42 PM IST
تروپتی (آندھرا پردیش): تروپتی ضلع میں واقع 'شری سٹی' (Sri City) سے ایک بڑی اور انتہائی افسوس ناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہاں ایک دوا بنانے والی فیکٹری میں اچانک بوائلر پھٹنے سے پانچ (5) افراد ہلاک ہو گئے، جب کہ 12 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ نائٹ شفٹ (رات کی ڈیوٹی) کے دوران پیش آیا، جس کی وجہ سے وہاں کام کرنے والے کئی مزدور اس کی زد میں آ گئے۔ امدادی اور بچاؤ ٹیمیں موقع پر مستعد ہیں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
موصولہ معلومات کے مطابق، دوا بنانے والی کمپنی 'ٹل ہیلتھ کیئر' (Till Healthcare) میں بوائلر پھٹنے کے بعد وہاں ہولناک آگ لگ گئی۔ دو مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ دو دیگر شدید زخمی حالت میں قریبی 'تڈا اسپتال' لے جائے گئے، جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا۔
Tirupati, Andhra Pradesh: A boiler blast at a pharmaceutical manufacturing unit in Sri City, Satyavedu mandal, left five people dead and 10 others critically injured. Police and emergency teams reached the site and launched rescue operations. The injured were shifted to nearby… pic.twitter.com/HpKX8XufF6— IANS (@ians_india) October 3, 2026
دو متوفی مزدوروں کی ہوئی شناخت
ہلاک ہونے والے افراد میں سے دو کی شناخت ستیا ویدو منڈل کے چیری بی گاؤں کے چنا مستان (45 سال) اور تمل ناڈو کے مدرا پککم کے رمیش (45 سال) کے طور پر ہوئی ہے۔ باقی دو متوفی مزدوروں کی شناخت کے بارے میں ابھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔
حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار
وزیرِ اعلیٰ چندرابابو نائیڈو اور وزیرِ تعلیم و آئی ٹی نارا لوکیش نے شری سٹی کی اس پرائیویٹ فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے مزدوروں کی ہلاکت اور ان کے زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والے افراد کے خاندانوں سے دلی تعزیت کی اور مہلوکین کی روح کے سکون کے لیے دعا کی۔
Governor of Andhra Pradesh S Abdul Nazeer expresses profound grief over the accident in which four workers died and several others were injured due to a boiler explosion in a private company in Sri City, Satyavedu mandal of Tirupati district, today. offered his heartfelt… https://t.co/alge3QpHUq— ANI (@ANI) October 3, 2026
بہتر طبی سہولیات اور علاج کو یقینی بنایا جائے
وزیرِ اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو سخت ہدایات دی ہیں کہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے تمام افراد کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات اور علاج ملنا یقینی بنایا جائے۔ دوسری طرف، وزیر نارا لوکیش نے متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ہر ممکن طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔