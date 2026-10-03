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آندھرا پردیش: دوا کی فیکٹری کا بوائلر پھٹا، پانچ مزدوروں کی موت، گیارہ کی حالت تشویشناک

وزیرِاعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے حکام کو ہدایات جاری کی کہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے لوگوں کو بہترین علاج کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔

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دوا ساز فیکٹری میں دھماکے کے بعد کا منظر (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2026 at 1:42 PM IST

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تروپتی (آندھرا پردیش): تروپتی ضلع میں واقع 'شری سٹی' (Sri City) سے ایک بڑی اور انتہائی افسوس ناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہاں ایک دوا بنانے والی فیکٹری میں اچانک بوائلر پھٹنے سے پانچ (5) افراد ہلاک ہو گئے، جب کہ 12 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ نائٹ شفٹ (رات کی ڈیوٹی) کے دوران پیش آیا، جس کی وجہ سے وہاں کام کرنے والے کئی مزدور اس کی زد میں آ گئے۔ امدادی اور بچاؤ ٹیمیں موقع پر مستعد ہیں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

موصولہ معلومات کے مطابق، دوا بنانے والی کمپنی 'ٹل ہیلتھ کیئر' (Till Healthcare) میں بوائلر پھٹنے کے بعد وہاں ہولناک آگ لگ گئی۔ دو مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ دو دیگر شدید زخمی حالت میں قریبی 'تڈا اسپتال' لے جائے گئے، جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا۔

دو متوفی مزدوروں کی ہوئی شناخت

ہلاک ہونے والے افراد میں سے دو کی شناخت ستیا ویدو منڈل کے چیری بی گاؤں کے چنا مستان (45 سال) اور تمل ناڈو کے مدرا پککم کے رمیش (45 سال) کے طور پر ہوئی ہے۔ باقی دو متوفی مزدوروں کی شناخت کے بارے میں ابھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔

حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

وزیرِ اعلیٰ چندرابابو نائیڈو اور وزیرِ تعلیم و آئی ٹی نارا لوکیش نے شری سٹی کی اس پرائیویٹ فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے مزدوروں کی ہلاکت اور ان کے زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والے افراد کے خاندانوں سے دلی تعزیت کی اور مہلوکین کی روح کے سکون کے لیے دعا کی۔

بہتر طبی سہولیات اور علاج کو یقینی بنایا جائے

وزیرِ اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو سخت ہدایات دی ہیں کہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے تمام افراد کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات اور علاج ملنا یقینی بنایا جائے۔ دوسری طرف، وزیر نارا لوکیش نے متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ہر ممکن طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔

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