آندھراپردیش کی طالبات کی اختراع، دو پہیہ گاڑیوں پر خواتین کے لیے حفاظتی آلہ، قومی سطح پر اعزاز

آندھراپردیش کی طالبات کی اختراع، دو پہیہ گاڑیوں پر خواتین کے لیے حفاظتی آلہ، قومی سطح پر اعزاز
سندھو اور یشسوینی نے ایک ایسا حفاظتی ڈیوائس بنایا ہے جو دو پہیہ گاڑی پر سوار افراد کو اس وقت خبردار کرتا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 3:50 PM IST
شانتی پورم: آئے دن ایسے حادثات کی خبریں سامنے آتی ہیں جن میں دو پہیہ گاڑیوں پر سفر کے دوران خواتین کی دوپٹہ یا ساڑھی پہیوں میں پھنس جانے سے وہ شدید زخمی یا ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ایسے حادثات کے اثرات متاثرہ خاندانوں اور بچ جانے والوں کے لیے زندگی بھر کا صدمہ بن جاتے ہیں۔ اسی سنگین مسئلے کے حل کے لیے شانتی پورم منڈل کے ریڈلا پلی ضلع پریشد ہائی اسکول کی دو طالبات، سندھُو اور یشسوینی ، نے ایک سادہ مگر مؤثر تکنیکی آلہ تیار کیا ہے جو اب قومی سطح پر پہچان حاصل کر چکا ہے۔
دونوں طالبات نے ایک ایسا حفاظتی ڈیوائس بنایا ہے جو دو پہیہ گاڑی پر سوار افراد کو اس وقت خبردار کرتا ہے جب کپڑے پہیوں کے قریب آکر خطرناک حد تک پھنسنے والے ہوں۔ یہ اختراع ’ینگ سائنٹسٹ پروگرام‘ کے تحت تیار کی گئی، جس پر انہیں آندھرا پردیش اسٹیٹ کونسل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے باوقار ’اویشکار ایوارڈ‘ سے نوازا گیا۔ ان کی اس کاوش کو اساتذہ، عہدیداروں اور عوام کی جانب سے بے حد سراہا جا رہا ہے۔
طالبات نے مشاہدہ کیا کہ خواتین سے متعلق کئی حادثات تیز رفتاری یا لاپرواہی کے سبب نہیں بلکہ ڈھیلے کپڑوں، جیسے دوپٹہ یا ساڑھی، کے پچھلے پہیے میں پھنس جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی حقیقی مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک کم خرچ اور آسان حل پر کام شروع کیا۔ یہ حفاظتی آلہ الٹراسونک سینسر پر مبنی ہے جو پہیے کے قریب حرکت کو محسوس کرتا ہے۔ بیٹری سے چلنے والا یہ سینسر گاڑی کی سیٹ کے نیچے نصب کیا جاتا ہے جبکہ ایک چھوٹی برقی لائٹ ہینڈل پر لگائی جاتی ہے۔ جیسے ہی دورانِ سفر کوئی کپڑا پہیے کے قریب آتا یا چھوتا ہے، سینسر فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور تیز ’بیپ‘ کی آواز کے ساتھ لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔
یہ فوری انتباہ ڈرائیور اور پیچھے بیٹھے مسافر دونوں کو خطرے سے آگاہ کر دیتا ہے، جس سے انہیں بروقت گاڑی روکنے یا کپڑوں کو درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح یہ آلہ سنگین حادثات کو روکنے اور قیمتی جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ اختراع طالبات کے خواتین کی حفاظت کے تئیں احساسِ ذمہ داری اور سائنسی علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔
ماہرین اور عہدیداروں نے بھی اس آلے کی سادگی، کم لاگت اور دیہی و نیم شہری علاقوں میں اس کی افادیت کو سراہا ہے، جہاں دو پہیہ گاڑیاں عام سواری ہیں۔ کم عمری میں سندھُو اور یشسوینی نے ثابت کر دیا کہ بامعنی اختراع کے لیے پیچیدہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ روزمرہ مسائل کی گہری سمجھ ضروری ہوتی ہے۔ ان کی ایجاد کی یہ ’بیپ‘ مستقبل میں سڑکوں پر بے شمار جانیں بچانے کی آواز بن سکتی ہے۔