آندھرا پردیش: دن دہاڑے جویلری شاپ میں بڑی ڈکیتی، صرف 12 منٹ میں زیورات کی دکان صاف
Published : April 8, 2026 at 3:20 PM IST
حیدرآباد : آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم کے قصبہ کاشی بگا میں منگل کے روز ایک سنسنی خیز ڈکیتی کی واردات نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ کاشی بگا اور پلاسا جڑواں شہروں میں پیش آنے والی اس واردات نے سیکیورٹی نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
پولیس کے مطابق اس واردات میں آٹھ افراد نے براہِ راست حصہ لیا جبکہ مزید چار افراد نے فرار میں مدد فراہم کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ایک کار اور چار دو پہیہ گاڑیاں صبح تقریباً 11 بجے منکن امّاں مندر کے قریب پہنچیں۔ دوپہر 12:36 پر چھ افراد، جو نقاب اور ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، شری وینکٹیشورا جویلری شاپ کے قریب مشکوک انداز میں گھومتے نظر آئے۔
صرف ایک منٹ بعد، 12:37 پر، آٹھ افراد اچانک دکان میں داخل ہوئے اور ایک منظم منصوبے کے تحت لوٹ مار شروع کر دی۔ حیران کن طور پر محض 12 منٹ کے اندر، 12:49 تک، پورا سونے کا اسٹاک لوٹ کر ملزمان فرار ہو گئے۔
پولیس کے مطابق واردات کے فوراً بعد ملزمان مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ کچھ منکن امّاں مندر کی طرف گئے جبکہ دیگر پہلے سے تیار کھڑی موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے۔ تمام گاڑیوں پر نمبر پلیٹ نہیں تھی، جس سے شناخت مزید مشکل ہو گئی۔ کچھ ملزمان پرانے نیشنل ہائی وے کی طرف جاتے دیکھے گئے جبکہ دیگر نے کوسانگی پورم اور مقامی مارکیٹ کے راستے اختیار کیے۔
متاثرین کے مطابق ملزمان روانی سے تلگو نہیں بول رہے تھے۔ ایک شخص ٹوٹی پھوٹی تلگو میں بات کر رہا تھا جبکہ دیگر ہندی، بنگالی اور اڑیہ زبانوں میں گفتگو کر رہے تھے، جس سے بین الریاستی گینگ کے ملوث ہونے کا شبہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔
ایڈیشنل ایس پی (کرائم) جی سرینواس راؤ کے مطابق پولیس تکنیکی شواہد اکٹھا کر رہی ہے اور جلد ملزمان کو گرفتار کرنے کی امید ہے۔ حکام اس پہلو کی بھی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا ملزمان نے واردات سے قبل علاقے کی ریکی کی تھی یا نہیں۔ پولیس تحقیقات جاری ہے۔