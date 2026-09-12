آندھرا پردیش میں انتخابی فہرست کی نظرثانی: 44.28 لاکھ ووٹروں کو نوٹس، حتمی فہرست 9 اکتوبر کو جاری ہوگی
الیکشن کمیشن نے بتایاکہ ایسے 44.28 لاکھ ووٹروں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں جن کے دستاویزات میں تضادات یا خامیاں پائی گئی تھیں۔
Published : September 12, 2026 at 1:30 PM IST
امراوتی : آندھرا پردیش میں خصوصی خلاصہ نظرثانی (ایس آئی آر) کے تحت جاری انتخابی فہرست کی تیاری کا عمل اہم مرحلے میں داخل ہوگیا ہے۔ ریاست میں جاری مسودہ انتخابی فہرست کے حوالے سے اعتراضات اور شکایات داخل کرنے کی آخری تاریخ جمعرات کی نصف شب ختم ہوگئی۔ الیکشن حکام کے مطابق موصول ہونے والی درخواستوں، اعتراضات اور دستاویزات کی جانچ کا عمل اب مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا، جبکہ حتمی انتخابی فہرست 9 اکتوبر کو جاری کی جائے گی۔
انتخابی فہرست کی خصوصی نظرثانی کا عمل شروع ہونے کے بعد نئے ووٹروں کے اندراج کے لیے فارم-6 کی 3,77,908 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے 1,38,929 درخواستوں پر کارروائی مکمل کی جاچکی ہے۔ فارم-6 عام طور پر نئے ووٹر کے طور پر اندراج یا انتخابی فہرست میں نام شامل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح موصول ہونے والی درخواستوں کی بڑی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست میں نئے ووٹروں کے اندراج کے لیے قابلِ ذکر سرگرمی جاری ہے۔
انتخابی فہرست سے نام حذف کرنے کے لیے فارم-7 کے تحت 57,019 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان درخواستوں میں ایسے افراد کے نام حذف کرنے کی درخواستیں شامل ہیں جو وفات پاچکے ہیں، کسی دوسرے مقام پر منتقل ہوگئے ہیں، ہجرت کرچکے ہیں یا انتخابی فہرست میں شامل ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ انتخابی فہرست کو درست اور تازہ رکھنے کے لیے ایسے ناموں کی شناخت اور تصدیق اہم سمجھی جاتی ہے، تاکہ ایک ہی شخص کا نام مختلف مقامات پر درج نہ رہے اور غیر اہل افراد ووٹر فہرست کا حصہ نہ بنیں۔
اسی دوران فارم-8 کے تحت 2,25,370 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ فارم-8 کے ذریعے ووٹر اپنے رہائشی پتے میں تبدیلی، ووٹر شناختی کارڈ کی تبدیلی، انتخابی فہرست میں موجود معلومات کی اصلاح اور معذور ووٹر کی حیثیت سے اندراج سمیت مختلف تبدیلیوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق مسودہ انتخابی فہرست جاری ہونے سے پہلے موصول ہونے والی درخواستوں کو بھی شامل کیا جائے تو اب بھی فارم-6 کی 2,52,012، فارم-7 کی 9,387 اور فارم-8 کی 1,49,940 درخواستیں کارروائی کی منتظر ہیں۔
مسودہ انتخابی فہرست کے خلاف موصول ہونے والے اعتراضات اور شکایات کے ازالے کا عمل 5 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران انتخابی حکام درخواستوں اور اعتراضات کی جانچ، متعلقہ دستاویزات کی تصدیق اور ضروری اصلاحات کا عمل مکمل کریں گے۔ حکام کے مطابق تمام متعلقہ درخواستوں اور اعتراضات پر کارروائی مکمل ہونے کے بعد انتخابی فہرست کو حتمی شکل دی جائے گی۔
الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ ایسے 44.28 لاکھ ووٹروں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں جن کے انتخابی اندراج سے متعلق شمار بندی کے دستاویزات میں تضادات یا خامیاں پائی گئی تھیں۔ ان میں سے 40.36 لاکھ ووٹروں کی تصدیق مکمل کی جاچکی ہے۔ تصدیق کے دوران 55,400 افراد کو نااہل قرار دیا گیا، کیونکہ وہ مطلوبہ دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہے۔ انتخابی حکام اب باقی معاملات کی جانچ اور ضروری کارروائی مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔ نوٹس جاری کیے جانے کا مقصد متعلقہ ووٹروں کو اپنے ریکارڈ یا دستاویزات کی وضاحت اور تصدیق کا موقع فراہم کرنا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: برکس سربراہی اجلاس 2026: چینی صدر شی جن پنگ دہلی پہنچے، آج وزیراعظم مودی سے کریں گے ملاقات
الیکشن کمیشن کے مقررہ شیڈول کے مطابق مسودہ فہرست پر اعتراضات اور شکایات کے ازالے، درخواستوں کی جانچ اور دیگر ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد آندھرا پردیش کی حتمی انتخابی فہرست 9 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔