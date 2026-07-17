آندھرا پردیش میں کورونا کی واپسی، 12 نئے کیسز، چار ہلاک، محکمہ صحت الرٹ
محکمہ صحت نے مریضوں کے نمونے جمع کرنے RTPCR ٹیسٹ، VTM کٹس،پی پی ای کٹس، ماسک،سینیٹائزر،آکسیجن اورادویات کا وافر ذخیرہ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔
Published : July 17, 2026 at 11:35 AM IST
امراوتی: آندھرا پردیش میں کورونا وائرس ایک بار پھر پھیلنے لگا ہے۔ ریاستی محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے سکریٹری جی۔ ویرپانڈیان کے مطابق 26 جون سے 16 جولائی کے درمیان کووڈ 19 کے 12 نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں چار مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے تمام افراد پہلے سے سنگین بیماریوں میں مبتلا تھے۔
محکمہ صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اموات میں وائی ایس آر کڈپہ ضلع کے تین اور کاکیناڈا ضلع کا ایک مریض شامل ہے۔ وائرس کی جینیاتی شناخت کے لیے پانچ نمونے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی (NIV) این اٗی وی پونے بھیجے گئے ہیں۔
سکریٹری کے مطابق مجموعی 12 کیسز میں سے آٹھ وائی ایس آر کڈپہ، دو گنٹور جبکہ وشاکھاپٹنم اور کاکیناڈا سے ایک، ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ان میں سے دو مریض متاثرہ افراد کے قریبی رابطے میں آئے تھے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ گھبرانے کے بجائے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور علامات ظاہر ہونے پر فوری اسپتال سے رجوع کریں۔
ضلعوں کو ہنگامی ہدایات جاری
ریاست میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر اسٹیٹ سرویلنس ونگ نے تمام ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز (ڈی ایم ایچ او )، گورنمنٹ جنرل اسپتالوں جی جی ایچ ایس اور ٹیچنگ اسپتالوں کے سپرنٹنڈنٹس کو ہنگامی رہنما خطوط جاری کر دیے ہیں۔
محکمہ نے متاثرہ مریضوں کے نمونے جمع کرنے آر ٹی-پی سی آر ٹیسٹ، وی ٹی ایم کٹس، پی پی ای کٹس، ماسک، سینیٹائزر، آکسیجن اور ادویات کا وافر ذخیرہ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ اگرچہ کووڈ وارڈ قائم کر دیے گئے ہیں اور ضروری ادویات دستیاب ہیں، تاہم اسپتالوں میں وی ٹی ایم کٹس اور پی پی ای کٹس کی کمی سامنے آئی ہے۔
45 لاکھ پی پی ای کٹس ضائع
سال 2020 میں کورونا کی وبا کے دوران ریاست نے 7.5 کروڑ پی پی ای کٹس خریدی تھیں، جن کی معیاد 2025 تک تھی۔ استعمال نہ ہونے کے باعث 45 لاکھ کٹس ضائع ہو گئیں۔ اب نئی پی پی ای کٹ خریدنے پر تقریباً 500 روپے فی کٹ خرچ ہوں گے۔ اس دوران کئی مقامات پر نصب آکسیجن پلانٹس بھی غیر فعال پڑے ہیں۔
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ملک بھر کی صورتحال
جی۔ ویرپانڈیان کے مطابق آندھرا پردیش میں کورونا کا پہلا کیس 26 جون کو وائی ایس آر کڈپہ ضلع میں سامنے آیا تھا، جس کے بعد یکم سے 16 جولائی کے دوران مزید 11 کیسز رپورٹ ہوئے۔ملک بھر میں اب تک 339 کورونا کیسز درج کیے جا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ کیرالہ میں 115، کرناٹک میں 64، مہاراشٹر میں 43 اور تمل ناڈو میں 39 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔