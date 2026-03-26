آندھرا پردیش میں لاری بس سے ٹکرا گئی، آگ لگنے کے سبب دس مسافر زندہ جل گئے
یہ حادثہ صبح تقریباً 6:30 بجے ریاورم کے قریب پیش آیا۔ ٹکرانے والی بس اور ٹپر ٹرک مکمل طور پر جل گئے۔
Published : March 26, 2026 at 9:12 AM IST
مارکاپورم، آندھرا پردیش: آندھرا پردیش کے مارکاپورم ضلع میں جمعرات کی صبح ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں دس افراد المناک طور پر جھلس کر جاں بحق ہوگئے۔ لاری سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
آندھرا پردیش کے مارکاپورم ضلع میں جمعرات کی صبح ایک بس کے لاری سے ٹکرانے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ یہ حادثہ صبح تقریباً 6:30 بجے ریاورم کے قریب پیش آیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس حیدرآباد سے پامورو جارہی تھی۔ موڑ لیتے ہوئے یہ ایک لاری سے ٹکرا گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق لاری تیز رفتاری سے چلائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔
#UPDATE | Markapuram, Andhra Pradesh | 13 people have lost their lives in a road accident that took place near Rayavaram in Prakasam district. A private travel bus collided with a tipper lorry near the slab quarries. Following the collision, the bus caught fire and was completely… https://t.co/SNLFG6X3ap pic.twitter.com/nZiMm0CHhf— ANI (@ANI) March 26, 2026
حادثے کے وقت بس میں 20 سے زائد مسافر سوار تھے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بس کے پچھلے حصے میں بیٹھے مسافروں کی موت اس لیے ہوئی کیونکہ وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ سامنے بیٹھے 10 کے قریب لوگ بچ گئے۔ مرنے والے ممکنہ طور پر کانیگیری کے رہائشی تھے۔
حادثے میں دونوں گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہوگئیں۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ زخمیوں کو مارکاپورم کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ متعدد مسافر شدید زخمی ہیں۔ مارکاپورم کے ایم ایل اے کنڈلا نارائن ریڈی نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔