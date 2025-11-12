جنوب میں بھی دہلی جیسی 'زہریلی ہوا'، حیدرآباد اور تروپتی میں AQI سے تشویش
سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا میں جمود بڑھنے سے جنوبی ہندوستان کے کئی حصوں میں دہلی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔
Published : November 12, 2025 at 5:24 PM IST
حیدرآباد: دہلی کی طرح آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے شہر بھی آلودگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی حیدرآباد، تروپتی اور وشاکھاپٹنم میں ہوا کا معیار خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں صورتحال مزید خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے۔ لوگوں کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
ملک بھر کے 254 شہروں اور قصبوں میں آن لائن فضائی آلودگی کی نگرانی کے مراکز ہیں۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (CPCB) ریکارڈ شدہ ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کی تصدیق کرتا ہے اور اسے ہر 24 گھنٹے میں ایک بلیٹن میں جاری کرتا ہے۔ منگل کی شام کو جاری کردہ بلیٹن میں تیلگو ریاست کے شہروں میں فضائی آلودگی میں نمایاں اضافہ کا انکشاف ہوا ہے۔
حیدرآباد میں ہوا کے معیار کا اشاریہ 5 نومبر کو 68 تھا جو 11 تاریخ کو 102 تک پہنچ گیا۔ آلودگی کی سب سے زیادہ سطح زو پارک (164)، ICRISAT (142)، اور IDA Paschilamaram (136) میں ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس آلودگی کی وجہ سے پھیپھڑوں کے مسائل، دمہ اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صنعتی علاقوں میں رہنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔
فضائی آلودگی انڈیکس کو سمجھیں
اچھا (0-50): ہوا کا معیار بہت اچھا ہے۔ صحت پر کوئی منفی اثرات نہیں ہیں۔
تسلی بخش (51-100): ہوا کا معیار تسلی بخش ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور پھیپھڑوں کے مسائل میں مبتلا افراد کو کچھ تکلیف ہو سکتی ہے۔
اعتدال پسند (101-200): پھیپھڑوں اور دل کے مسائل میں مبتلا افراد کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
غریب (201-200): بہت سے لوگوں کو اس ماحول میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طویل مدتی صحت کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔
بہت خراب (301-400): ہوا کا معیار خراب ہے۔ اگر یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار رہے تو سانس کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
شدید (400+): یہ ہوا انتہائی خطرناک
"اگر موسم بہت ٹھنڈا ہو تو آپ کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ سورج نکلنے پر باہر جانا بہتر ہے۔ اگر ضروری ہو تو آپ کو اچھا ماسک پہننا چاہیے۔ دمہ اور سی او پی ڈی جیسے دائمی صحت کے مسائل میں مبتلا افراد کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جو لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں وہ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ تمباکو نوشی کرنے والوں کو یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔" - ڈاکٹر جی کے پرانجیوتی، سینئر پروفیسر
یہ ایک مسئلہ کیوں ہے؟
ڈاکٹر جی کے پرانجیوتی نے وضاحت کی کہ سرد موسم میں پھیپھڑوں کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے۔ جب درجہ حرارت گر جاتا ہے تو ہوا میں دھول کے ذرات پانچ سے چھ فٹ کی بلندی پر رہتے ہیں۔ جب آپ سانس لیتے ہیں، تو وہ داخل ہوتے ہیں اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات، نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پھیپھڑوں کے دائمی مسائل میں مبتلا افراد کو سال میں ایک بار انفلوئنزا کی ویکسین اور ہر پانچ سال بعد نیوموکوکل ویکسین لگوانی چاہیے۔