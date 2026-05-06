بیوی کو زہر دے کر قتل: یوٹیوب سے طریقہ سیکھنے والا شوہر گرفتار
ملزم نے یوٹیوب اور گوگل پر زہر دینے کے طریقے تلاش کیے اور اس نے 80 ہزار روپے میں زہر خریدا۔
Published : May 6, 2026 at 4:34 PM IST
پروڈتور : آندھراپردیش کے وائی ایس آر کڑپہ میں ایک لرزہ خیز واردات سامنے آئی ہے، جہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو زہر دے کر قتل کر دیا اور اسے طبعی موت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق ملزم بدری پلی کرن کمار کی شادی پدمجا (31) سے آٹھ سال قبل ہوئی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ذاتی اختلافات کے باعث کرن کمار اپنی بیوی سے ناراض تھا اور اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔
اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے مطابق، ملزم نے یوٹیوب اور گوگل پر زہر دینے کے طریقے تلاش کیے۔ ایک ویڈیو کے ذریعے اسے ایک رابطہ نمبر ملا، جس پر بات کر کے اس نے 80 ہزار روپے میں زہر خریدا، جو 29 اپریل کو کورئیر کے ذریعے اس تک پہنچا۔ اسی دن اس نے زہر کو "پالاکووا" (دودھ سے بنی مٹھائی) میں ملا کر اپنی بیوی کو کھلا دیا۔ جب خاتون بے ہوش ہو گئی تو ملزم نے تکیہ سے اس کا دم گھونٹ کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد لاش کو تین گھنٹے تک گھر میں رکھا گیا اور پھر اسے دل کا دورہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ شک نہ ہو۔
پولیس نے ابتدا میں کیس کو مشتبہ موت کے طور پر درج کیا، مگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شواہد سامنے آنے کے بعد ملزم سے سخت پوچھ گچھ کی گئی، جس میں اس نے جرم قبول کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے پوری سازش خود تیار کی تھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے زہر حاصل کر کے واردات انجام دی۔ اب مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ زہر فراہم کرنے والے افراد کا بھی پتہ لگایا جا سکے۔