وائی ایس آر کانگریس لیڈر نے چندرا بابو نائیڈو حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش رچی'! ایس آئی ٹی کا سنسنی خیز انکشاف
آندھرا پردیش میں نقلی شراب کی تیاری نے ریاست کے سیاسی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ SIT نے چونکانے والا دعویٰ کیا ہے۔
Published : December 7, 2025 at 6:48 PM IST
امراوتی: ایس آئی ٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وائی ایس آر سی پی لیڈر اور سابق وزیر جوگی رمیش ملاکالچیروو اور ابراہیم پٹنم میں دریافت ہونے والی سنسنی خیز نقلی شراب بنانے والے یونٹوں کے پیچھے تھے۔ ایس آئی ٹی کے مطابق، رمیش نے مرکزی ملزم اڈاپلی جناردھن راؤ کو 3 کروڑ روپے دینے کا لالچ دیا، اسے ایک پیادے کے طور پر استعمال کیا، اور پوری مجرمانہ سازش کو ترتیب دیا۔
تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس نقلی شراب ریکیٹ کا مقصد نائیڈو حکومت کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور بدنام کرنا تھا۔ ایس آئی ٹی نے کہا کہ جوگی رمیش نے خود ان غیر قانونی شراب یونٹوں کے بارے میں معلومات ایکسائز حکام کو فراہم کیں، چھاپے کو یقینی بنایا۔
یہ تفصیلات حال ہی میں داخل کی گئی 55 صفحات کی ابتدائی چارج شیٹ میں بیان کی گئی ہیں۔ ایس آئی ٹی نے آٹھ ملزمان کے خلاف الزامات درج کیے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقلی شراب گھوٹالہ نے ریاستی خزانے کو 9 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔
سابق وزیر اور مرکزی ملزم کے درمیان تعلقات:
جوگی رمیش اور اڈاپلی جناردھن راؤ کے خاندان بچپن سے ابراہیم پٹنم کے ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ جوگی رمیش اور ان کے بھائی جوگی رامو 2006 اور 2019 کے درمیان 'سوارنا بار' میں شراکت دار تھے۔ 2019 میں، اس کا نام 'چیریز بار' رکھ دیا گیا۔
ان دونوں بھائیوں کے تعاون سے جناردھن راؤ نے 2013 میں 'بالاجی بار' خریدا۔ 2017 میں، ابراہیم پٹنم کے تمام بار مالکان نے ایک سنڈیکیٹ تشکیل دی، جس میں جوگی رمیش اور رامو نے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ سنڈیکیٹ 2019 کے انتخابات تک جاری رہا۔
شراب کا 'گیم' کیسے شروع ہوا:
جب جوگی رمیش وائی ایس آر سی پی حکومت میں وزیر تھے، ان کے تعاون سے جناردھن راؤ نے ابراہیم پٹنم کے پرانے اے این آر بار میں ایک نقلی شراب بنانے کا یونٹ قائم کیا۔ جناردھن راؤ اور ان کے بھائی جگن موہن راؤ جوگی رمیش اور ان کے بھائی جوگی رامو کو ہر دو تین ماہ بعد 3-5 لاکھ روپے دیتے تھے۔
یہ ادائیگیاں سیاسی سرپرستی کو یقینی بنانے اور حکام کے چھاپوں کو روکنے کے لیے کی گئیں۔ آندھرا پردیش میں مخلوط حکومت کے برسراقتدار آنے اور نگرانی بڑھانے کے بعد جناردھن راؤ نے نقلی شراب کی تیاری بند کردی۔
جوگی رمیش کو افریقہ بھیجا:
اڈاپلی جناردھن راؤ کے انجینئرنگ کے ہم جماعت، جے چندر ریڈی نے حالیہ انتخابات میں تمبلاپلی سے مقابلہ کیا، اور جناردھن راؤ نے ان کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ جوگی رمیش کو اس کا علم تھا۔
مخلوط حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد، ایک سازش رچنے اور حکومت کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش میں، جوگی رمیش نے جناردھن راؤ سے پہلے، تمبالاپلے حلقہ کے ملاکالچیروو میں ایک نقلی شراب یونٹ قائم کیا۔ جب اسٹاک تیار ہو گیا تو اس نے چھاپہ مارنے کو یقینی بنایا۔
15 اور 16 ستمبر کو جوگی رمیش اور رامو نے جناردھن راؤ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ جے چندر ریڈی کہاں ہیں تو جناردھن راؤ نے انہیں بتایا کہ وہ افریقہ میں ہیں تو انھوں نے جناردھن راؤ کو بھی افریقہ جانے کو کہا۔
23 ستمبر کو صبح 8:30 بجے جناردھن راؤ نے جوگی رمیش سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ رمیش نے اسے 3 کروڑ روپے کا لالچ دیا۔ جناردھن راؤ 24 ستمبر کو افریقہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں بعد، رمیش نے ملاکالچیروو نقلی شراب یونٹ کے بارے میں معلومات افشا کی۔
حکومت کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلائی۔ جب وہ عوامی غم و غصہ پیدا کرنے میں ناکام رہا تو انھوں نے ابراہیم پٹنم میں ایک نقلی یونٹ کے بارے میں معلومات فراہم کی اور وہاں بھی چھاپہ مارنے کو یقینی بنایا۔
آٹھ افراد کے خلاف الزامات:
ایس آئی ٹی نے اڈاپلی جناردھنا راؤ، اڈاپلی جگن موہن راؤ، اور دیگر کے خلاف الزامات درج کیے ہیں جنہوں نے خام مال فراہم کیا اور جرم میں ملوث تھے۔ یہ افراد نکیر کانتی روی، بادل داس، پردیپ داس، ڈونڈیتی سری نواس ریڈی، انگلورو وینکٹ کلیان، اور تروملاسیٹی سرینواس راؤ ہیں۔
