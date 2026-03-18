رشتہ شرمسار: گلے پر رکھا چاقو۔۔ چچا نے بھتیجی کو ہوس کا شکار بنایا، حاملہ ہوئی تو کھلا راز
پولیس نے متاثرہ کی طبی جانچ میں زیادتی کی تصدیق کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش جاری ہے۔
Published : March 18, 2026 at 8:57 AM IST
وارانسی: اتر پردیش کے ضلع وارنسی میں سارناتھ تھانہ علاقے میں ایک چچا نے اپنی بھتیجی کے گلے پر چاقو رکھ کر اس کی زبردستی عصمت دری کی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید برآں، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور پولیس نے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔
پولیس کو دی گئی تحریری شکایت کے مطابق ملزم متاثرہ نوجوان لڑکی کے والد کا چچازاد بھائی ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ ملزم نے اس کی بیٹی کا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر دو سال تک اس کا جنسی استحصال کیا۔ اس نے متاثرہ کو مزید دھمکی دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اس دوران بیٹی حاملہ بھی ہو گئی۔ تاہم جب گھر والوں کو اس صورت حال کا علم ہوا تو اس سے گھر والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ متاثرہ کے والد نے بتایا کہ اس کی بیوی کا چھ سال قبل انتقال ہو گیا تھا اور وہ یومیہ اجرت پر کام کرتا ہے۔
سارناتھ اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) پنکج ترپاٹھی نے بتایا کہ یہ واقعہ حالیہ نہیں ہے۔ متاثرہ خاندان نے ابتدائی طور پر شرمندگی کی وجہ سے پولیس کو اطلاع دینے سے گریز کیا تھا۔ تاہم، نوجوان خاتون کے بار بار مزاحمت اور مخالفت کے بعد بالآخر اس کے والد نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد، پولیس نے متاثرہ کے طبی معائنے کا انتظام کیا۔ زیادتی کی تصدیق کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیس کے حوالے سے مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: