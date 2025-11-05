سوشل میڈیا پر دوستی، پہلے سے شادی شدہ امام نے آن لائن کر لیا نکاح، راز کھلا تو گلا کاٹ دیا
مقتولہ آسام سے تعلق رکھنے والی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی، جو پہلے کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر چکی تھی۔
Published : November 5, 2025 at 10:23 AM IST
میرٹھ: ضلع کے جانی تھانے کی پولیس نے 48 دن پہلے ملی خاتون کی لاش کا معمہ حل کر لیا ہے۔ مظفر نگر میں مقتولہ کے شوہر نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس کا مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ مقتولہ کا شوہر پیشے سے امام ہے۔ پولیس کے مطابق امام نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو شاپنگ کے بہانے میرٹھ لے آیا اور اسے قتل کرنے کے بعد فرار ہوگیا۔ پولیس نے امام اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایس پی نے کیس حل کرنے والی ٹیم کے لیے 35 ہزار روپے انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔
ایس ایس پی میرٹھ ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ 17 ستمبر کو جانی تھانہ علاقے کے سیوالکھاس جنگل میں گنگا نہر کی پٹڑی پر ایک کھیت میں ایک نامعلوم خاتون کی لاش ملی تھی۔ اس نے کالا برقعہ پہن رکھا تھا اور اس کی گردن پر چاقو کے نشانات تھے۔ اس وقت خاتون کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں قتل کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے خاتون کی شناخت اور قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے پولیس کی دو ٹیمیں تشکیل دے دیں۔
خاتون کی شناخت کیسے ہوئی:
پولیس ٹیم نے خاتون کی تصویر آس پاس کے اضلاع کے تھانوں میں بھیج دی۔ اسی دوران پتہ چلا کہ مظفر نگر ضلع کے چارتھوال قصبے میں 8 اکتوبر کو نعیمہ یاسمین نامی خاتون کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ وہ 16 ستمبر سے لاپتہ تھی۔ پولیس نے کیس کی مکمل چھان بین کی تو پتہ چلا کہ گنگا نہر کی پٹڑی سے برآمد ہونے والی لاش شہزاد کی بیوی نعیمہ یاسمین کی ہے۔
شہزاد مظفر نگر کے چارتھوال کے سید ناگلہ میں مسجد کا امام ہے۔ پولیس نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں تو معلوم ہوا کہ مقتولہ نعیمہ یاسمین کو اس کے شوہر شہزاد نے اپنے ساتھی ندیم انصاری کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر قتل کیا ہے۔
ملزم کا اعتراف:
تفتیش کے دوران شہزاد نے پولیس کو بتایا کہ وہ گزشتہ 18 سال سے مساجد میں امام کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس نے صرف 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے۔ فی الحال وہ ضلع مظفر نگر کے سید ناگلہ گاؤں میں ایک مسجد میں امام کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ شہزاد نے بتایا کہ، اس نے نعیمہ یاسمین سے دوسری شادی کی تھی۔
نعیمہ ڈبروگڑھ، آسام سے تعلق رکھنے والی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں، جو پہلے کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر چکی تھیں۔ اپنے پہلے شوہر سے طلاق کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی دوستی ہوئی اور بعد میں شادی کر لی۔ اس کے بعد شہزاد نے اپنے آپ کو کپڑے کے تاجر کے طور پر متعارف کرایا اور مقتول سے آن لائن شادی کر لی۔
راز کھلنے کے بعد قتل کا منصوبہ بنایا گیا:
ایس ایس پی ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ شہزاد پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے تین بچے تھے۔ نعیمہ یاسمین کو معلوم ہوا کہ شہزاد مسجد میں امام ہے اور اس کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے۔
دونوں کے درمیان جھگڑا اس وقت بڑھ گیا جب اسے معلوم ہوا کہ شہزاد مسجد میں امام ہے اور اس کا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بات سامنے آئی کہ شہزاد نے نعیمہ یاسمین کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس نے اس پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا تھا اور اسے اپنی پہلی بیوی سے ملنے سے روکا تھا۔
اس کے بعد شہزاد نے اپنے ساتھی ندیم کو 12 ہزار روپے دینے کی پیشکش کی جو درزی کا کام کرتا ہے۔ 16 ستمبر کو دونوں ملزمان نے نعیمہ یاسمین کو بازار جانے کے بہانے بلایا اور پھر اس کے جوس میں نیند کی گولیاں ملا کر اسے پلا دیا۔
گلا کاٹ کر قتل:
جب وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پہنچی تو ندیم اسے سیال خاص میں گنگا کینال ٹریک کے قریب ایک کھیت میں لے گیا، رسی سے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد شہزاد نے چاقو سے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔
ایس ایس پی ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ یہ معاملہ پولیس کے لیے ایک اہم چیلنج تھا، لیکن پولیس کی ہوشیاری کی بدولت اس قتل کیس کو حل کرلیا گیا۔ اس لیے کیس کو حل کرنے والی ٹیم کے لیے نقد انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔
