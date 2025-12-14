دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پرنسپل سمیت پانچ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج، یہاں جانیں کیا ہے پورا معاملہ
پرنسپل مولانا عبدالعزیز ندوی، سب رجسٹرارہارون رشید، ہاسٹل وارڈن محمد قیصرندوی اورمین گیٹ پر تعینات سیکیورٹی گارڈ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
لکھنؤ: اترپردیش کے لکھنؤ میں واقع دارالعلوم ندوۃ العلماء جسے ندوا کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، کے پرنسپل سمیت پانچ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ کالج کیمپس میں رہنے اور تبلیغی جماعت سے متعلق اپنی سرگرمیوں کی بروقت اطلاع دینے میں ناکامی پر سیاحتی ویزے پر ہندوستان آنے والے ایک غیر ملکی کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ یہ کارروائی فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس (ایف آر آر او)، لکھنؤ سے ملنے والی معلومات کے بعد کی گئی۔
تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق فلپائنی شہری محمد ایران سریپ نے دہلی کا سفر کیا اور 30 نومبر سے 2 دسمبر کے درمیان لکھنؤ کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کیمپس میں قیام کیا۔تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ صرف سیاحتی ویزے پر ہندوستان آیا تھا، لیکن متعلقہ محکموں کو اس کے قیام اور سرگرمیوں کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا۔
مذہبی سرگرمیاں سختی سے ممنوع ہیں:
قواعد و ضوابط کے مطابق، سیاحتی ویزے پر ہندوستان آنے والے کسی بھی غیر ملکی شہری کو مذہبی پروپیگنڈے یا تبلیغی جماعت سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی خلاف ورزیوں کی تصدیق ہو جاتی ہے تو غیر ملکی شہری کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں مستقبل میں بھارت کے دورے پر پابندی بھی شامل ہے۔
ایف آر آر او نے انکشاف کیا:
جب ایف آر آر او، لکھنؤ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کیمپس میں غیر ملکی شہری کے قیام کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فوری طور پر لکھنؤ پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد پولیس نے تقریباً سات دن تک مکمل تفتیش کی۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ پرنسپل مولانا عبدالعزیز ندوی، سب رجسٹرار ہارون رشید، ہاسٹل وارڈن محمد قیصر ندوی اور مین گیٹ پر تعینات سیکیورٹی گارڈ مبینہ طور پر مقامی پولیس اسٹیشن یا ایف آر آر او کو غیر ملکی شہریوں کے کالج کیمپس میں داخلے اور قیام کے بارے میں مطلع کرنے میں ناکام رہے، جو کہ غیر ملکی رجسٹریشن قوانین کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے۔
تصدیق کے بعد ایف آئی آر درج:
سات دن کی تفتیش کے بعد حقائق کی تصدیق ہونے کے بعد، متعلقہ حکام کے خلاف غیر ملکی ایکٹ اور غیر ملکی رجسٹریشن قوانین کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ پولیس نے کالج انتظامیہ کے خلاف بھارتیہ نیا سنہتا، 2023، دھوکہ دہی کے لیے دفعہ 318(4) اور مجرمانہ سازش کے لیے 61 کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن آف فارنرز ایکٹ، 1939 کی دفعہ 5 اور فارنرز ایکٹ، 1946 کی دفعہ 7(1) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
حسن گنج پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او امرناتھ ورما نے کہا کہ، "غیر ملکی شہری کے غیر قانونی قیام کے حوالے سے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ تحقیقات جاری ہے۔ قانونی کارروائی ممکن ہے۔"
