گیس کی لائن میں کھڑے مختار انصاری کی موت نے نوٹ بندی کی یاد تازہ کر دی
فرخ آباد میں گیس سلنڈر لینے کے لیے لائن میں کھڑے ایک بزرگ کو چکر آیا اور وہ گر گئے، اسپتال لے جایا گیا لیکن۔۔۔
Published : March 14, 2026 at 12:32 PM IST
فرخ آباد: اترپردیش کے فرخ آباد ضلع میں جمعہ کو گیس سلنڈر لینے کے لیے لائن میں کھڑے ایک بزرگ کو اچانک چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ راہگیروں نے فوری طور پر ان کے سینے پر دبایا، گھر والوں کو واقعے کی اطلاع دی گئی، تاہم، اس سے پہلے کہ لواحقین پہنچ پاتے، جائے وقوعہ پر موجود لوگوں نے انھیں قریبی نرسنگ ہوم میں پہنچایا، جہاں موجود ڈاکٹر نے اانھیں مردہ قرار دے دیا۔
بتایا گیا ہے کہ اس وقت بزرگ شخص کی طبیعت ناساز تھی اور ان کا علاج چل رہا تھا۔ اگرچہ موت کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن ناقابل تردید سچائی یہ ہے کہ بزرگ شخص صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے گیس سلنڈر کے لیے قطار میں کھڑے تھے کہ ان کے گھر میں کسی طرح چولہا جل جائے۔
سوشل میڈیا پر ان کے اہل خانہ کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو کے مطابق، 75 سالہ مختار انصاری جو کہ منی ہاری علاقے کے رہائشی ہیں، جمعہ کو شہر کے لال سرائے علاقے میں گیس ایجنسی کے پیچھے واقع گودام سے گیس سلنڈر لینے گیے تھے۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ اس صبح خاص طور پر سلنڈر لینے گھر سے نکلے تھے اور ایجنسی کے پیچھے واقع گودام میں لائن میں کھڑے تھے۔ اسی دوران انہیں چکر آیا اور وہ گر گئے۔ انہیں ایک نجی نرسنگ ہوم میں لے جانے سے پہلے دیکھنے والوں نے فوری طور پر سی پی آر کی کوشش کی۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ خبر ملتے ہی وہ بھی پرائیویٹ نرسنگ ہوم پہنچے جہاں ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ متوفی کے لواحقین نے تصدیق کی کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔
دریں اثنا، سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے صدر اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پر ایک بیان پوسٹ کرتے ہوئے کہا: "گیس کی قطار میں کھڑے بزرگ کی دل کا دورہ پڑنے سے موت کی خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ میری دلی تعزیت! بی جے پی کو سچائی کو قبول کرنا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ بی جے پی حکومت کی غلطیاں لوگوں کی جان لے رہی ہیں۔"
اس کے جواب میں ضلع سپلائی افسر سریندر یادو نے کہا کہ انہیں اس واقعہ کی اطلاع ملی ہے۔ تاہم گیس ایجنسی سے پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کے دفتر کے احاطے کے قریب میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔
انہوں نے مزید واضح کیا کہ ایجنسی کے پیچھے ایک گودام ہے اور غالباً یہ بزرگ وہاں گئے تھے۔ وہ غالباً صبح 9:30 بجے کے قریب پہنچے اور موقع پر پہنچنے کے فوراً بعد ہی گر گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح سے ہی قطار میں کھڑے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی۔
حکام نے بتایا کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس واقعے سے قبل وہ بیمار تھے۔ ضلع میں اس وقت گیس کی کوئی قلت نہیں ہے۔ رسد مسلسل پہنچ رہی ہے، اور تقسیم بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔ درحقیقت کل اسی مخصوص ایجنسی میں 526 سلنڈر تقسیم کیے گئے تھے۔ ایجنسی نے تقریباً 600 سلنڈروں کی بکنگ حاصل کی تھی، اور ہر ایک کو گیس دستیاب کر دی گئی تھی۔ ابھی بھی ایجنسی میں اسٹاک دستیاب ہے۔ دیگر گیس ایجنسیوں میں بھی انسپکٹروں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔
