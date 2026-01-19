رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر بزرگ شخص کی خودکشی، بیٹے نے کہا، کام کی بات کہہ کر گھر سے نکلے تھے
جی آر پی اسٹیشن انچارج سچن پٹیل کے مطابق، گھر والوں کو واقعہ کی اطلاع دے دی گئی ہے۔
Published : January 19, 2026 at 7:19 AM IST
رائے بریلی: اترپردیش کے ضلع رائے بریلی میں اتوار کی شام تقریباً 7 بجے رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر ایک بزرگ نے خودکشی کرلی۔ اس شخص کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔جس سے اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی۔ اطلاع ملنے پر جی آر پی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ متوفی کی شناخت ایکتا وہار، رتا پور کے رہنے والے گلاب چندر (65)سالہ کے طور پر کی گئی ہے۔
جی آر پی اسٹیشن انچارج سچن پٹیل کے مطابق معاملے کی جانچ کی جارہی ہے اور ضروری کارروائی کی جارہی ہے۔ جی آر پی اسٹیشن انچارج نے بتایا کہ گلاب چندر کا شناختی کارڈ ان کی جیب سے ملا ہے۔ اہل خانہ کو واقعہ کی اطلاع دے دی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ان کا چھوٹا بیٹا کچھ لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس شام ان کے والد گھر سے دکان پر آئے تھے۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں۔ اسے پتہ نہیں ہیکہ اس کے والد نے خودکشی کیوں کی۔
اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شام پیش آیا۔ ٹرین نمبر 15076، جو لکھنؤ سے رائے بریلی کے راستے پریاگ راج جاتی ہے، ہمیشہ کی طرح پلیٹ فارم نمبر 2 پر پہنچی تو اس نے خودکشی کر لی۔
جی آر پی اسٹیشن انچارج نے یہ بھی بتایا کہ متوفی کی خودکشی کی تحقیقات جاری ہے۔ ٹرین اسٹیشن پہنچنے پر اس کی لاش ملی۔ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پنچنامہ مکمل کر لیا گیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔