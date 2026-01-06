اے ایم یو ٹیچر راؤ دانش قتل کیس: مفرور ملزمین کے لیے انعام کا اعلان، علی گڑھ سے دہلی تک چھاپے
تینوں ملزمین کے نام زبیر، یاسر اور فہد ہیں، جن میں ہر ایک پر 50،000 روپے کا انعام ہے۔
Published : January 6, 2026 at 12:47 PM IST
علی گڑھ: مسلم یونیورسٹی کے استاد راؤ دانش کے سنسنی خیز قتل کیس میں مفرور ملزمین کے خلاف پولیس نے سخت رویہ اپنایا ہے۔ قتل کیس میں فرار ہونے والے تینوں بھائیوں کے لیے فی کس 50,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ انعام ڈی آئی جی کی سطح پر جاری کیا گیا۔ یہ تینوں ملزمین زبیر، یاسر اور فہد ہیں جو پہلے ہی ہسٹری شیٹر ہیں۔
پولیس کے مطابق تینوں ملزمین حقیقی بھائی ہیں اور قتل کے بعد سے فرار ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کئی ٹیمیں علی گڑھ سے دہلی تک چھاپے مار رہی ہیں۔ ممکنہ ٹھکانوں، رشتہ داروں اور رابطوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ملزم دہلی میں یا اس کے آس پاس چھپے ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے دہلی پولیس کے ساتھ تال میل کیا ہے۔
سلمان سے پوچھ گچھ میں اہم معلومات کا خلاصہ
پولیس کو یہ خدشہ بھی ہے کہ ملزمین عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ سے دہلی تک پولیس کی ٹیمیں ملزمین کو فوری طور پر پکڑنے کے لیے چوکس ہیں۔ اب تک ایک ملزم سلمان قریشی کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سلمان سے پوچھ گچھ میں اہم معلومات سامنے آئی ہیں، جن کی بنیاد پر مفرور ملزمین کی تلاش تیز کر دی گئی ہے۔ یہ قتل سول لائنز پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں اے ایم یو کیمپس میں ہوا تھا اور اس نے پورے شہر میں غم و رنج پہنچا دیا تھا۔
زبیر کو تقریباً 22 مجرمانہ الزامات کا سامنا
ایس ایس پی نیرج جدون نے بتایا کہ ملزمین کی گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ واقعے میں ملوث ہر فرد پر نظر رکھی جا رہی ہے اور تکنیکی شواہد کے ساتھ ساتھ مینوئل ان پٹ کو استعمال کرتے ہوئے کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلان کردہ انعام سے ملزمین پر دباؤ بڑھے گا، انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق تین بھائیوں میں سے ایک زبیر کی مجرمانہ تاریخ بہت سنگین ہے۔ زبیر کو تقریباً 22 مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے اور وہ دہلی میں کئی مقدمات میں مطلوب ہے۔ اس لیے پولیس اس معاملے کو انتہائی حساس سمجھتے ہوئے ہر سطح پر سخت کارروائی کر رہی ہے۔
24 دسمبر کی رات 9 بجے گولی ماری گئی
اے ایم یو کیمپس میں کمپیوٹر انسٹرکٹر راؤ دانش علی کو 24 دسمبر کی رات تقریباً 9 بجے گولی مار دی گئی۔ دو حملہ آور اسکوٹر پر آئے۔ یہ واقعہ اے ایم یو لائبریری کینٹین کمپلیکس کے قریب کینیڈی ہال کے سامنے پیش آیا۔ دانش کو تشویشناک حالت میں فوری طور پر جے این میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ دانش کا خاندانی پس منظر کافی پروقار ہے۔ ان کے سسر فضا اللہ چودھری مرادآباد کے کانٹھ حلقہ سے سابق ایم ایل اے تھے۔ ان کے بھائی بھی اے ایم یو میں انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ میں استاد ہیں۔
قتل کیس میں پڑوسی گرفتار
پولیس نے قتل میں اہم کردار ادا کرنے والے ایک جاننے والے اور پڑوسی سلمان قریشی کو گرفتار کر لیا۔ جب کہ مرکزی شوٹر فہد، یاسر اور زبیر فرار ہیں۔ اے ایس پی نیرج جدون نے بتایا کہ پوچھ گچھ اور تکنیکی شواہد کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی کہ فہد اور یاسر بھائی 23 دسمبر کی رات ہتھیاروں کے ساتھ سلمان کے گھر پہنچے۔ دونوں شوٹرس پوری رات سلمان کے گھر پر رہے۔ سلمان نے انہیں نہ صرف پناہ دی بلکہ پوری سازش میں فعال کردار ادا کیا۔ واقعہ کے دن سلمان نے دونوں شوٹروں کو اپنی کار میں یونیورسٹی کے قریب اتارا، جہاں سے وہ ایک اسکوٹر لے کر اے ایم یو کیمپس کے اندر چلے گئے۔
انہیں کار میں دہلی لے گئے
قتل کرنے کے بعد دونوں شوٹر اسکوٹر پر فرار ہوگئے۔ اسکوٹر کو بعد میں گبھانہ ٹول پلازہ کے قریب سڑک کے کنارے کھائی میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد سلمان نے ایک شوٹر کو اپنی کار میں بٹھایا اور انہیں دہلی لے گئے۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی کالے رنگ کی اسکوٹر برآمد کرکے کار کو قبضے میں لے لیا ہے۔
شاہ زیب قتل کا بدلہ
پولیس تفتیش میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ قتل 2018 کے شاہ زیب قتل کیس سے ہوا ہے۔ اس معاملے میں سلمان کے کچھ ساتھیوں کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ملزم کو شک تھا کہ استاد راؤ دانش نے اس معاملے میں پولیس کو اطلاع دی تھی۔ اس شک اور انتقام کے جذبے سے متاثر ہو کر فہد، یاسر اور سلمان نے راؤ دانش کو قتل کرنے کی سازش کی۔