اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین انتخابات پر گرمائی سیاست؛ سماجوادی پارٹی کی رہنما سمیہ رانا پہنچیں یونیورسٹی، احتجاجی طلبہ کی حمایت کی
سمیہ رانا نے کہا کہ سماجوادی پارٹی 'جین-زی' (Gen-Z) کے ساتھ ہے۔ ملک اور ریاست کے نوجوانوں کے ساتھ پارٹی کھڑی ہے۔
Published : October 5, 2026 at 1:50 PM IST
علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (AMU) میں اسٹوڈنٹس یونین (طلبا یونین) کے انتخابات کرانے کے مطالبے کو لے کر جاری تحریک میں اب سیاسی حمایت بھی کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ اتوار کی رات سماجوادی پارٹی (SP) کی رہنما سمیہ رانا اے ایم یو کیمپس پہنچیں اور دھرنے پر بیٹھے طلبہ سے ملاقات کر کے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ اے ایم یو میں اسٹوڈنٹس یونین انتخابات کے مطالبے کو لے کر 21 ستمبر سے دھرنا اور غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال جاری ہے۔
سمیہ رانا نے دھرنا گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی 'جین-زی' (Gen-Z) کے ساتھ ہے۔ ملک اور ریاست کے نوجوانوں کے ساتھ پارٹی مضبوطی سے کھڑی ہے اور طلبہ کے حقوق و مفادات کو لے کر پارٹی پوری طرح ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح طلبہ کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے سماجوادی پارٹی طلبہ کی حمایت کے لیے ایک ٹھوس حکمتِ عملی تیار کر رہی ہے۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دھرنے پر بیٹھے اور بھوک ہڑتال کر رہے طلبہ کی حالت کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ ان طلبہ کی سیکیورٹی اور صحت کے لیے فوری اور ضروری انتظامات کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ لکھنؤ سے ان طلبہ کی خیر خیریت جاننے کے لیے اے ایم یو پہنچ سکتی ہیں، تو کیمپس کے ذمہ دار عہدیداروں کو بھی طلبہ کے بیچ آ کر ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔
سمیہ رانا نے الزام لگایا کہ انہیں اس معاملے میں اے ایم یو انتظامیہ اور حکومت کے درمیان ملی بھگت نظر آ رہی ہے۔ سماجوادی رہنما نے کہا کہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کی نمائندگی (Representation) کا ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق، اے ایم یو میں گزشتہ تقریباً آٹھ (8) سالوں سے اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ اب انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ سے بامقصد بات چیت کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔
اے ایم یو میں یونین کی بحالی اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے مطالبے کو لے کر طلبہ مسلسل تحریک چلا رہے ہیں۔ سمیہ رانا نے کہا کہ طلبہ اور نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے ان کے حقوق کی آواز کو دبانے کا کام کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے طلبہ کے مطالبات کے حوالے سے دہلی کے جنتر منتر، الہ آباد یونیورسٹی، لکھنؤ یونیورسٹی اور جوہر یونیورسٹی سے جڑی تحریکوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اے ایم یو میں بھی طلبہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔
2027 کے اسمبلی انتخابات کو لے کر سمیہ رانا نے سماجوادی پارٹی اور کانگریس (SP-CONG) کے اتحاد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سیٹوں کا سوال نہیں بلکہ جیت کے لیے حکمتِ عملی بنانے کا سوال ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سال 2024 (لوک سبھا) میں دونوں جماعتوں کے درمیان جو اتحاد تھا، وہ آگے بھی برقرار رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت آنے والے انتخابات کے پیش نظر اپنی تیاریاں کر رہی ہے اور تنظیم کو مضبوط بنانے کی سمت میں کام ہو رہا ہے۔ کانگریس کی جانب سے خواتین کی ریاستی صدر بنائے جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ تمام جماعتیں 2027 کے اسمبلی انتخابات کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے طور پر تیاریاں کر رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی (BJP) کے خلاف سیاسی لڑائی کو مضبوطی سے لڑنے کے لیے ہر سطح پر حکمتِ عملی تیار کی جا رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے اساتذہ (ٹیچرز) کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اساتذہ طلبہ کے لیے سرپرست (والدین) کی مانند ہوتے ہیں، ایسے میں طلبہ کے مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔