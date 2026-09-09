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ہندو تہواروں میں مسلمانوں کی شرکت میں کوئی حرج نہیں، نتیش رانے کے 'لو جہاد' تبصرے پر امرتا فڑنویس کا جواب

بی جے پی لیڈر نے'گربا' اور 'ڈانڈیا' میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کا مطالبہ کیا، انہیں لگتا ہے کہ اس سے 'لو جہاد' ہوگا۔

مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیونیدر فڑنویس کی اہلیہ امرتا فڑنویس
مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیونیدر فڑنویس کی اہلیہ امرتا فڑنویس (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2026 at 3:21 PM IST

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ممبئی: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کی اہلیہ امرتا فڑنویس نے کہا ہے کہ تہواروں کا مقصد سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی مسلمان تقریبات میں شریک ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دریں اثنا، بی جے پی لیڈر نتیش رانے نے وی ایچ پی کے مسلمانوں کے نوراتری پروگراموں میں شرکت پر پابندی لگانے کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔

وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کو 11 اکتوبر سے شروع ہونے والے نوراتری تہوار کے دوران ریاست بھر میں 'گربا' اور 'ڈانڈیا' پروگراموں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پیر کو وی ایچ پی کی حمایت کرتے ہوئے ریاستی وزیر نتیش رانے نے الزام لگایا کہ اس طرح کے تہواروں کے دوران لو جہاد کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مورتی پوجا نہیں کرتے انہیں ہندو مذہبی تقریبات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔

رانے کے تبصروں کے بارے میں پوچھے جانے پر، امرتا فڑنویس نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ تہواروں کا مقصد سب کا ایک ساتھ شامل ہونا ہے۔

انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا، ’’اگر کوئی مسلمان بھی وہاں آتا ہے اور صحیح جذبے کے ساتھ تہوار سے لطف اندوز ہوتا ہے تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی‘‘۔

وی ایچ پی نے 'گربا' اور 'ڈانڈیا' پروگراموں کے منتظمین کے لیے "گائیڈ لائنز" جاری کی ہیں کہ وہ نوراتری میں 'گربا' اور 'ڈانڈیا' پروگراموں میں شرکت کرنے والوں کے آدھار کارڈ کی جانچ کرکے اور ان کے ماتھے پر 'تلک' لگا کر ان کی شناخت کی تصدیق کریں۔

رانے نے الزام لگایا کہ اس طرح کے تہواروں کے دوران "لو جہاد" کے معاملات بڑھتے ہیں اور اس پر زور دیا کہ شرکاء کی شناخت کی تصدیق کی جائے اور انہیں داخلہ دینے سے پہلے ہنومان چالیسہ کا پڑھایا جائے۔

اپوزیشن نے امرتا فڑنویس کے بیان کا کیا خیر مقدم:

شیوسینا (یو بی ٹی) لیڈر سنجے راوت نے بدھ کے روز مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کی اہلیہ امرتا فڑنویس کی حمایت کی۔

ناگپور میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے راوت نے کہا، "میں امرتا فڑنویس کے اس موقف کا خیرمقدم کرتا ہوں کہ مسلم خواتین کو گربا میں شرکت کی اجازت دی جانی چاہیے۔ تاہم، انہیں وزیر اعلیٰ کی کابینہ میں شامل ان لوگوں کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو 'نیو ہندوتوا' نظریہ کو مانتے ہیں۔"

راؤت نے نوٹ کیا کہ مسلم کمیونٹی نے مختلف جدوجہدوں میں اہم حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ متحدہ مہاراشٹر کی لڑائی ہو یا آزادی کی جدوجہد۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مہاراشٹر کی تشکیل کے لیے شاعر امر شیخ سمیت کئی لوگوں نے قربانیاں دیں۔

راؤت نے مزید کہا کہ امرتا فڑنویس کو بھی "دیویندر فڑنویس کے پیارے نو ہندوتوا حامیوں" اور خود وزیر اعلیٰ سے استدلال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

گربا اور ڈنڈیا پروگراموں میں مسلمانوں سے متعلق گائیڈ لائنز پر سنجے راوت نے کہا کہ، "اگر ملک کے وزیر اعظم بیرون ملک مساجد کا دورہ کرتے ہیں، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو گلے لگاتے ہیں اور انہیں 'میرا بھائی' کہتے ہیں - سعودی عرب کے ولی عہد کو 'میرا بھائی' کہتے ہیں تو یہاں بھی بھائی ہیں۔ اس صورت میں اس بھائی کو یہاں بھی نہ روکا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بھائی ہیں لیکن یہاں دشمن ہیں؟"

وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کی اہلیہ امرتا فڑنویس کے بیان کا این سی پی (شرد پوار) نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے این سی پی (ایس پی) لیڈر محبوب شیخ نے کہا کہ، "میں امرتا جی کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اتحاد اور آئین کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا بیان اتحاد اور آئین کی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔"

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TAGGED:

WIFE OF MAHARASHTRA CM
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AMRUTA FADNAVIS
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