امروہہ میں ٹیچر پر طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کا الزام، لواحقین کا احتجاج
یہ واقعہ گجرولہ تھانہ علاقہ کے ایک کمپوزٹ اسکول میں پیش آیا۔ بلاک ایجوکیشن آفیسر نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کردی ہے۔
Published : February 25, 2026 at 2:26 PM IST
امروہہ، اترپردیش: گجرولا تھانہ علاقہ کے کمپوزٹ اسکول میں ایک طالبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک ٹیچر نے کلاس 7 کی طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کی۔ طالب علم کے اہل خانہ نے اسکول پہنچ کر احتجاج کیا۔ جب گاؤں والوں کو اس کا علم ہوا تو ایک ہجوم جمع ہوگیا۔ کسی نے جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ بلاک ایجوکیشن آفیسر نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ گجرولا علاقہ کے ایک جامع اسکول میں ساتویں جماعت کا ایک طالب علم کسی کو بتائے بغیر چلا گیا۔ جب وہ کافی تاخیر کے بعد واپس آئی تو ٹیچر نے اسے ڈانٹا اور اس سے جانے کی وجہ پوچھی۔ طالبہ کا الزام ہے کہ اس دوران ٹیچر نے اسے نامناسب طریقے سے چھوا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ جب طالبہ نے اس بارے میں اپنی والدہ کو بتایا تو اس کی والدہ اور خاندان کے دیگر افراد اسکول پہنچ گئے اور ٹیچر کا سامنا کیا۔ ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملتے ہی کئی گاؤں والے بھی وہاں پہنچے۔ تاہم، اسکول کے عملے نے کسی طرح سب کو پرسکون کیا۔ طالب علم کی والدہ نے استاد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
بلاک ایجوکیشن آفیسر آرتی گپتا نے بتایا کہ یہ واقعہ پیر کو پیش آیا۔ طالبہ کی ماں اور اہل خانہ نے چھیڑ چھاڑ کی شکایت درج کرائی۔ منگل کو کئی طالبات کے بیانات لیے گئے۔ ٹیچر کو سکول نہ آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔