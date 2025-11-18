"میری عزت کا کیا ہوگا؟" دولہے کا راستہ روک کر بولی گرل فرینڈ، شادی کی بارات میں ہنگامہ
یہ واقعہ امروہہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ بارات میں ہنگامہ کے بعد پولیس دولہا کو تھانے لے آئی۔
امروہہ، اترپردیش: ضلع کے سیندن گلی تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان خاتون نے شادی میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس نے دولہے کی گرل فرینڈ ہونے کا دعویٰ کیا اور دلہن کے سامنے دولہا کے راز فاش کرنا شروع کر دیے۔ جب ہنگامہ بڑھ گیا تو پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس دولہے کو تھانے لے گئی جہاں اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔
میری عزت کا کیا بنے گا؟
سیندن گلی تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب ایک گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کی شادی کی بارات میں اچانک پہنچ گئی۔ اس نے دولہے کو روک کر پوچھا کہ میری عزت کا کیا بنے گا؟ مزید برآں، گرل فرینڈ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق دولہا کے نکاح کی تقریب سے قبل ہی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ یہی نہیں گرل فرینڈ نے روتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے، آج مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سن کر شادی میں شرکت کرنے والے دنگ رہ گئے۔
شادی کے باراتیوں نے منانے کی کوشش کی
جب گرل فرینڈ نے ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کیا تو شادی کی باراتی اور دلہن کے فریق نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ لڑکی نے سننے سے انکار کر دیا اور پولیس کو بلایا۔ پولیس موقع پر پہنچی اور دولہا کو تھانے لے گئی۔ پولیس نے وہاں دولہا سے پوچھ گچھ کی۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
پولیس نے کیا کہا
سیندن گلی پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر وکاس سرسوات نے بتایا کہ گرل فرینڈ نے دولہے کے حوالے سے ایک شادی میں زبردست ہنگامہ کیا۔ اس کا ارادہ شادی کو روکنا تھا۔ دولہا کو تھانے لایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ لڑکی کے الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید کارروائی غازی آباد پولیس کرے گی۔