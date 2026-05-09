تمل ناڈو: ٹی ٹی وی دھیناکرن کی ایم ایل اے کامراج کی گمشدگی پر گورنر سے شکایت، ٹی وی کے پر لگایا الزام
دھینا کرن نے الزام لگایا کہ منارگوڈی سے اے ایم ایم کے ایم ایل اے کامراج کو ٹی وی کے نے غائب کروا دیا ہے۔
Published : May 9, 2026 at 10:35 AM IST
چنئی: اے ایم ایم کے کے جنرل سکریٹری ٹی ٹی وی دھینان کرن نے تمل ناڈو کے گورنر کو ایک شکایت پیش کی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اے ایم ایم کے، کے ٹکٹ پر جیتنے والے منارگوڈی کے ایم ایل اے کامراج لاپتہ ہو گئے ہیں اور وہ رابطے باہر ہیں۔ حال ہی میں ختم ہونے والے اسمبلی انتخابات میں تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) اگرچہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، لیکن وجے ابھی تک حکومت بنانے کے لیے لازمی اکثریت ثابت نہیں کر پائی ہے۔ اس صورت حال میں ٹی وی کے نے کئی سیاسی جماعتوں سے حمایت مانگی، کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیوں نے پہلے ہی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔
ٹی وی کے کو ابھی بھی اکثریت حاصل کرنے کے لیے مزید دو ایم ایل اے کی ضرورت ہے۔ دریں اثنا دھیناکرن نے ٹی وی کے پر منارگوڈی سے اے ایم ایم کے ایم ایل اے کو غائب کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی گمشدگی کی ذمہ دار ٹی وی کے ہے۔ راج بھون میں گورنر سے ملاقات کے بعد دھیناکرن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہوں نے اس معاملے میں فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک رسمی شکایت پیش کی ہے۔
ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ
دھیناکرن نے مزید دعویٰ کیا کہ کامراج نے پہلے اے آئی اے ڈی ایم کے لیڈر ایڈاپڈی کے پالانی سوامی کے تحت حکومت کی تشکیل کی حمایت کرنے والے خط پر دستخط کر کے بھیجے تھے، لیکن بعد میں وہ ناقابل رسائی ہو گئے۔
دھیناکرن نے الزام لگایا کہ اب ایک جعلی خط منظر عام پر آیا ہے جس میں دعوی کیا گیا ہے کہ وہ ٹی وی کے کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تمل ناڈو کے لوگوں نے وجے اور کی وی کے کی حمایت کی تھی، انہوں نے پارٹی کو آزادانہ طور پر حکومت بنانے کے لیے اتنے نمبر نہیں دیے تھے۔انہوں نے دعویٰ کیا ٹی وی کے کامراج کو ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے، جنہوں نے منارگوڈی میں ان کے خلاف مقابلہ کرنے کے بعد فتح حاصل کی۔"
دھیناکرن کا ٹی وی کے کی سیاسی اخلاقیات پر سوال
دھینا کرن نے کہا کہ ٹی وی کے جو خود کو 'اچھی طاقت' کے طور پر پیش کرتی ہے، کیا ان کے لیے پہلے دن سے ہی ہارس ٹریڈنگ کرنا درست ہے؟ ایم ایل اے کے لاپتہ ہونے کی ذمہ دار یہی پارٹی ہے۔ اقتدار کی بھوک میں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔
انہوں نے ڈی ایم کے اتحاد کے تحت جیتنے کے بعد ٹی وی کے کی حمایت کرنے پر کمیونسٹ پارٹیوں اور وی سی کے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ دھینا کرن نے کہا کہ کانگریس تمل ناڈو کی سیاست میں ایک غلط مثال بن گئی ہے۔ ایک اتحاد کے حصہ کے طور پر جیتنے کے بعد انہوں نے اب راتوں رات حمایت منتقل کر دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وجے ایسی پارٹیوں کی حمایت سے ایک صاف شفاف حکومت کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔
دھیناکرن نے مزید تبصرہ کیا کہ وجے، جس نے پہلے ڈی ایم کے کو "بری طاقت" اور خود کو "خالص طاقت" کے طور پر بیان کیا تھا، اب کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیوں کی حمایت قبول کر رہے ہیں جنہوں نے ڈی ایم کے اتحاد کے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔
دھنکرن نے پوچھا کہ وجے ان پارٹیوں کی حمایت کو قبول کرنے کا جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں جو اس 'بری طاقت' کی حمایت سے کامیاب ہوئیں جس پر انہوں نے شدید تنقیدیں کیں؟