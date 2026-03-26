ایندھن کی قلت کی افواہوں کے بیچ دیواس کے شہری نے گھوڑے پر دفتر پہنچ کر سب کو حیران کر دیا
گوال تھاکر روزانہ اپنی رائل انفیلڈ بلٹ پر دفتر جاتے تھے تاہم پیٹرول پمپس پر لمبی قطاروں کے باعث انہوں نے گھوڑے کا سہارا لیا۔
Published : March 26, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 2:38 PM IST
دیواس: مدھیہ پردیش کے شہر دیواس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کی افواہوں کے باعث عوام میں بے چینی اور افراتفری دیکھنے میں آئی، جس کے دوران ایک بینک ملازم نے انوکھا قدم اٹھاتے ہوئے موٹر سائیکل کے بجائے گھوڑے پر سوار ہو کر دفتر پہنچ کر سب کو حیران کر دیا۔
گوال تھاکر نامی یہ ملازم، جو ایک نجی بینک میں کلیکشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، روزانہ اپنی رائل انفیلڈ بلٹ پر دفتر جاتے ہیں۔ تاہم بدھ کے روز پیٹرول پمپس پر لمبی قطاروں اور ایندھن کی کمی کے باعث انہوں نے گھوڑے کا سہارا لیا۔
انہوں نے تقریباً تین کلومیٹر کا فاصلہ گھوڑے پر طے کیا اور بروقت دفتر پہنچ کر اپنی حاضری یقینی بنائی۔ تھاکر کے مطابق، “پیٹرول دستیاب نہیں تھا اور ہر جگہ لمبی قطاریں تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ہنگامی صورتحال میں گھوڑا بہتر متبادل ہو سکتا ہے۔” ان کا یہ غیر معمولی سفر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جہاں لوگوں نے ویڈیوز بنا کر شیئر کیں۔ بینک پہنچتے وقت راہگیروں نے انہیں دلچسپی سے دیکھا اور یہ منظر ایک دلچسپ تماشہ بن گیا۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث ایندھن کی قلت کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ ان افواہوں نے مدھیہ پردیش کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس پر رش، عارضی قلت اور بعض مقامات پر جھگڑوں کو بھی جنم دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایندھن کی کوئی کمی نہیں ہے۔