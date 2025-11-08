ETV Bharat / state

ہریانہ کا نوجوان روس میں لاپتہ، آخری ویڈیو میں کہا، ایجنٹ نے روسی فوج میں پھنسادیا، اہل خانہ نے کی حکومت سے وطن واپسی کی اپیل

ہریانہ کے امبالہ کینٹ سے تعلق رکھنے والا محمد جاوید روس میں لاپتہ ہے۔ اس کے گھر والے اب اس سے رابطے میں نہیں ہیں۔

امبالہ کینٹ کا محمد جاوید روس میں لاپتہ (ETV Bharat Haryana)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025 at 5:18 PM IST

امبالہ، ہریانہ: ریاست ہریانہ کے ضلع امبالہ کینٹ سے تعلق رکھنے والا محمد جاوید روس میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ جاوید کے اہل خانہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے تقریباً ایک ماہ سے اس کی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ وہ اس کے فون پر اس سے رابطہ نہیں کر سکے۔ اس لیے جاوید کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہیں۔ ان کے پسماندگان میں والدہ، بیوی اور تین بچے ہیں۔ وہ واحد کمانے والا ہے۔ 4 اگست 2025 کو جاوید کام کے سلسلے میں روس گیا جہاں اب وہ روس یوکرینی جنگ میں روسی فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے۔

امبالہ سے جاوید روس میں لاپتہ

محمد جاوید نے روس سے دو ویڈیوز جاری کی ہیں۔ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ "میں روس میں روسی فوج میں پھنسا ہوا ہوں، میرے ایجنٹ نے مجھے پھنسایا ہے، اس نے مجھ سے ساڑھے 4 لاکھ روپے لیے ہیں۔ میرا ایجنٹ موہالی کا مجیندر سنگھ مارک ویزہ کے ساتھ ہے، اس نے مجھے بھائی کہہ کر مجھ سے ساڑھے 4 لاکھ روپے لیے، اس نے میرے خاندان کو برباد کیا، مجھے وہاں کام کرنے کے لیے بھیجا، اس نے مجھے پکڑا اور یہاں میری جان کو خطرہ ہے۔ یہاں ڈاکٹروں نے مجھے پکڑ لیا اور میری جان کو خطرہ ہے۔ وقت، میزائل گر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے، اللہ سے امید ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، باقی آپ لوگ سنبھال لیں۔"

ہریانہ کا نوجوان روس میں لاپتہ، خاندان کی واپسی کی حکومت سے اپیل (ETV Bharat Haryana)

ویڈیو میں بتایا گیا ہے جان کو خطرہ ہے، ایجنٹ پر الزام

دوسری ویڈیو میں جاوید نے کہا، "میں یہاں روسی فوج میں پھنس گیا ہوں، ڈرونز مجھ پر اڑ رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں، ہمارے ساتھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کچھ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب یہاں مر سکتے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں پھنسا دیا ہے۔ میں اپنے پیچھے دھماکوں کی آوازیں سن سکتا ہوں۔ میری موت کا ذمہ دار مجیندر سنگھ مارک ہوگا۔ اس نے مجھے بھائی کہا اور میرا سارا پیسہ رکھ لیا، میرا گھر گروی رکھ دیا اور مجھے برباد کر دیا۔

ہریانہ کے امبالہ کا رہنے والا ہے جاوید (ETV Bharat Haryana)

اہل خانہ سے رابطہ نہیں کیا گیا

محمد جاوید کی اہلیہ اور والدہ کا گھر میں رو رو کر برا حال ہیں۔ جاوید کی والدہ اور اہلیہ نے بھارتی حکومت سے جاوید کو بحفاظت وطن واپس بلانے کی اپیل کی ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، محمد جاوید کی والدہ، رئیسہ نے کہا، "جاوید سے بات کرتے ہوئے 24 دن ہوچکے ہیں، ہم اس سے بات کرتے تھے، وہ 4 اگست 2025 کو روس گیا، ہم نے شروع میں بات کی، اب، ہم نے گزشتہ 24 دنوں سے بات نہیں کی ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بحفاظت واپس آجائے، میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ اس سے بات کرو گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ جاوید کو گھر بھیج دیا جائے۔

محمد جاوید کا خاندان (ETV Bharat Haryana)

بیوی کی واپسی کی درخواست

محمد جاوید کی اہلیہ کہکشاں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا، "جاوید 4 اگست 2025 کو روس گیا، وہاں ایک ماہ کام کرنے کے بعد وہاں کی پولیس نے اسے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ ایک ریٹائرڈ کرنل تھا اور دوسرا جیتو نامی ایجنٹ تھا۔ دونوں نے اسے دھوکہ دے کر میرے شوہر کو روسی فوج میں شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جاوید نے میرٹھ سے پڑھائی کی وہ کھانا پکانا اچھی طرح جانتا ہے، وہاں اسے بتایا گیا کہ 15 دن کی تربیت کے بعد اسے روسی فوج میں کھانا پکانے کا کام دیا جائے گا۔

روس سے بھیجی گئی تصویر (ETV Bharat Haryana)

15 ستمبر سے کوئی رابطہ نہیں

کہکشاں نے وضاحت کی کہ وہ ایک باورچی کے طور پر کام کرنے کی امید میں روسی فوج میں شامل ہوا تھا، لیکن 15 دن کی تربیت کے بعد، جاوید کو اگلے مورچوں (فرنٹ لائنز) پر بھیج دیا گیا۔ 15 ستمبر کو اسے اس کی طرف سے ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ "مجھے فرنٹ لائنز پر بھیجا جا رہا ہے، میرے لیے واپس آنا مشکل ہے۔ برائے مہربانی بچوں کا خیال رکھیں۔ میری حکومت سے حقیقی درخواست ہے کہ جاوید کو گھر بھیج دیا جائے۔ براہ کرم مجھے کوئی خبر، کوئی پتہ بتائیں۔ میرے تین چھوٹے بچے ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ 24 دنوں سے ان سے کچھ نہیں سنا۔"

امبالہ کینٹ کا محمد جاوید روس میں لاپتہ (ETV Bharat Haryana)

جاوید خاندان میں واحد کمانے والا ہے

محمد جاوید خاندان کا اکلوتا بیٹا ہے، جو اپنی بیوی، ماں، بہن اور تین بچوں کا پالنے والا ذمہ دار ہے۔ جاوید اس وقت روس میں لاپتہ ہے۔ اس کے اہل خانہ اس سے رابطہ کرنے سے قاصر ہیں جس کی وجہ سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اہل خانہ حکومت اور انتظامیہ سے جاوید کو وطن واپس لانے کی اپیل کر رہے ہیں۔

