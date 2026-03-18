وزیر اعلیٰ کو متاثر کرنے کے لیے انجینئر کا عجیب و غریب اسٹنٹ: ہینڈ پمپ کو برقرار رکھ کر بنائی سڑک
سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ردعمل کا سامنا ہینڈ پمپ اب ہٹایا جا رہا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 5:26 PM IST
مرزا پور، اترپردیش: یوپی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ (PWD) کے "شاندار" انجینئروں نے ایک سڑک بنائی ہے، جس کے بیچ میں ہینڈ پمپ چھوڑ دیا گیا ہے۔ فعال ہینڈپمپ کو منتقل کیے بغیر سڑک کو ہموار کرنے سے، یہ ڈھانچہ اب سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، جس سے ایک سنگین حادثے کا خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد، ہینڈ پمپ کو اب مقامی *گرام پردھان* (گاؤں کے سربراہ) نے PWD حکام کے حکم پر ہٹایا ہے۔
مرزا پور میں، پی ڈبلیو ڈی کے اہلکاروں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو متاثر کرنے کی کوشش میں یہ عجیب پروجیکٹ شروع کیا، جو منگل کو وندھیاچل کا دورہ کرنے والے تھے۔ ان کی آمد سے پہلے کام مکمل کرنے کی جلدی میں، انہوں نے سڑک کی تعمیر کی۔ مزید برآں، انہوں نے سڑک کے عین بیچ میں ایک مکمل طور پر فعال ہینڈ پمپ چھوڑ دیا جو کہ حادثات کو واضح دعوت دیتا ہے۔ یہ پورا واقعہ وندھیچل پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع کنیت انارا کے قریب پیش آیا۔
مقامی رہائشی آشیش کمار یادو نے بتایا کہ یہ سڑک وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے دورہ سے صرف تین دن پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ تعمیراتی عملہ ہینڈ پمپ کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں ناکام رہا، اور اسے سڑک کے بیچوں بیچ پھنس کر رہ گیا جہاں اب یہ ایک اہم حفاظتی خطرہ ہے۔ تاہم، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے اور یہ معاملہ حکام کی توجہ میں آنے کے بعد، کارکنان - مقامی *پردھان* کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے - اب ہینڈ پمپ کو سڑک سے ہٹانے کے عمل میں ہیں۔
نوراتری میلہ 19 اپریل کو وندھیاچل، مرزا پور میں واقع ماں وندھیا واسینی مندر میں شروع ہونے والا ہے، اور فی الحال اس تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، سڑکوں، پانی کی فراہمی اور بجلی کے کنکشن جیسے بنیادی ڈھانچے کی مرمت اور اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں، سڑک کی تعمیر کے ذمہ دار انجینئرز اور ٹھیکیداروں نے - ممکنہ طور پر لاگت میں کمی کے لیے - ہینڈ پمپ کو سڑک کے بیچ میں چھوڑنے کا انتخاب کیا۔
نوراتری تہوار کے دوران، مرزا پور سے وندھیاچل کو جوڑنے والی سڑک پر روزانہ لاکھوں عقیدت مندوں کے سفر کرنے کی امید ہے۔ اس متوقع بھاری ٹریفک کے باوجود غفلت کا ایسا دلخراش فعل سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف کیا تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ دریں اثنا، B.K. پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ انجینئر پانڈے نے فون پر بتایا کہ میونسپلٹی کو شفٹنگ کرنا تھی لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ تاہم، اسے جلد ہی منتقل کر دیا جائے گا۔