نوبل انعام یافتہ بھارت رتن امرتیہ سین کو الیکشن کمیشن سے ایس آئی آر کے لیے نوٹس موصول، ابھیشیک بنرجی کا دعویٰ
خبر یہ بھی ہے کہ شاعر جوئے گوسوامی، اداکار-ایم پی دیو کو بھی SIR کی سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔
Published : January 7, 2026 at 9:42 AM IST
رامپورہاٹ: ترنمول کانگریس کے آل انڈیا جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے الزام لگایا کہ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات امرتیہ سین اب اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) تنازعہ میں الجھ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں بھی الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کی سماعت میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ بنرجی نے یہ دعویٰ منگل کو بیر بھوم کے رام پورہاٹ میں ایک جلسہ عام میں کیا۔
ترنمول کانگریس کے آل انڈیا جنرل سکریٹری نے کہا، "بیربھوم کے دورے کے دوران، میں نے سنا کہ ایس آئی آر نے نوبل انعام یافتہ امرتیہ سین کو سماعت کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ جس شخص نے ملک کا نام روشن کیا ہے، جس نے نوبل انعام جیت کر دنیا بھر میں پہچان حاصل کی ہے، انہیں ایس آئی آر کا نوٹس دیا گیا ہے۔"
قابل ذکر ہے کہ ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے فارم جمع کرنے کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد سماعت کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس عمل کے لیے طلب کیے جانے والوں میں کئی معروف شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس فہرست میں شاعر جوئے گوسوامی ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ مزید برآں، اطلاعات ہیں کہ اداکار-ایم پی دیو کو بھی سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ابھیشیک بنرجی کا دعویٰ ہے کہ اس فہرست میں امرتیہ سین کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔
انہوں نے سوال کیا کہ بھارت رتن حاصل کرنے والے امرتیہ سین کو سماعت کے لیے کیوں طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی سے اس سوال کا جواب دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایس آئی آر کے لیے مرکزی حکومت پر بھی تنقید کی۔ ابھیشیک بنرجی نے کہا، "میں نے کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنے ایس آئی آر کرتے ہیں اور کتنی سازشیں کرتے ہیں، ہماری سیٹوں کی تعداد گزشتہ کے مقابلے بڑھے گی۔"
امرتیہ سین کے علاوہ ابھیشیک نے محمد شامی کے نام کا بھی ذکر کیا۔ اس لیے کہ شامی کو بھی ایس آئی آر کی سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ابھیشیک نے کہا، "انہوں نے محمد شامی کو ایس آئی آر کی سماعت کے لیے نوٹس بھیجا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے دنیا بھر میں کرکٹ میں نمائندگی کی، ورلڈ کپ کھیلا، اور ملک کا نام روشن کیا، انہوں نے اسے بھی ایس آئی آر کے لیے نوٹس بھیجا ہے۔"
نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات پروفیسر امرتیہ سین بھارت رتن ایوارڈ یافتہ ہیں۔ وہ اس وقت بیرون ملک میں ہیں۔ ان کی عمر 92 سال ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 80 سال سے زیادہ عمر کے کسی فرد کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا، اگر انہیں سماعت کے لیے سمن بھی موصول ہوتا ہے، تب بھی انہیں ذاتی طور پر پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا انہیں نوٹس موصول ہوا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ منگل کو بیر بھوم میں ابھیشیک نے جس پروگرام میں شرکت کی تھی اس کا عنوان تھا "بنگال پھر جیتے گا۔" یہ پروگرام رام پورہاٹ میں نیشنل ہائی وے 14 کے قریب بنود پور گراؤنڈ میں ہوا۔
اس سے پہلے دن میں، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) نے بنرجی کے ہیلی کاپٹر کو رام پورہاٹ میں جلسہ عام میں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس سے وہ مرکزی حکومت کو براہ راست چیلنج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کے چارٹرڈ ہیلی کاپٹر میں رام پورہاٹ میٹنگ میں پہنچنے کے بعد، ابھیشیک نے کہا، "میرا ارادہ ان سے دس گنا بڑا ہے۔"
