امراوتی قانونی طور پر آندھرا کی راجدھانی بن گئی، گزٹ نوٹیفکیشن جاری، سی ایم نائیڈو کا اظہار تشکر
اس پیش رفت نے آندھرا پردیش کے دارالحکومت کے مسئلے پر برسوں کی غیر یقینی صورت حال کو ختم کر دیا۔
Published : April 7, 2026 at 11:44 AM IST
وجے واڑہ: مرکزی حکومت نے باضابطہ طور پر آندھرا پردیش تنظیم نو (ترمیمی) ایکٹ، 2026 کو گزٹ میں شائع کر دیا ہے، جس میں امراوتی کو ریاست کے دارالحکومت کے طور پر قانونی درجہ مل گیا ہے۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آندھرا پردیش تنظیم نو (ترمیمی) بل 2026 کو اپنی منظوری دے دی، جسے گذشتہ ہفتے پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ یہ ایکٹ 2014 کو منظور کیے گئے قانون کے سیکشن 5 میں ترمیم کرتا ہے، جس میں پہلے درج تھا کہ 'وہاں ایک نیا دارالحکومت ہوگا'۔ ترمیم کے بعد اب اس کی جگہ پر 'امراوتی نیا دارالحکومت ہوگا' درج کر دیا گیا ہے۔
The capital of Andhra Pradesh is Amaravati.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 7, 2026
اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ امراوتی میں وہ علاقے شامل ہیں جنہیں اے پی سی آر ڈی اے ایکٹ 2014 کے تحت نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اس ترمیم کو دو جون 2024 سے ہی نافذ العمل مانا جائے گا۔
نائیڈو کا اظہار تشکر
آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندرا بابو نائیڈو نے پیر کو مرکز کی جانب سے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد صدر جمہوریہ مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں آندھرا پردیش تنظیم نو (ترمیمی) بل 2026 کو منظوری دینے کے لیے صدر دروپدی مرمو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ’’میرے آندھرا پردیش کے لوگوں کی جانب سے، میں آندھرا پردیش کی تنظیم نو (ترمیمی) ایکٹ، 2026 کے لیے عزت مآب صدر محترمہ دروپدی مرمو جی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے دارالحکومت کے دیرینہ خواب کو پورا کیا۔‘‘
وزارت قانون و انصاف کی طرف سے جاری کردہ گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق، آندھرا پردیش تنظیم نو (ترمیمی) ایکٹ، 2026، دو جون، 2024 سے نافذ العمل سمجھا جائے گا۔ آندھرا پردیش تنظیم نو (ترمیمی) ایکٹ 2026 کے ذریعہ آندھرا پردیش تنظیم نو ایکٹ، 0124 میں ترمیم کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ نے دو اپریل کو امراوتی کو سرکاری طور پر نامزد کرتے ہوئے اس ترمیمی بل کو حتمی منظوری دی۔
لوک سبھا کی منظوری کے ایک دن بعد راجیہ سبھا نے بھی اس بل کو صوتی ووٹ کے ذریعے منظور کیا۔ اس قانون نے دارالحکومت کے مسئلے پر برسوں کی غیر یقینی صورت حال کو ختم کر دیا ہے جو 2014 میں سابق متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد پیدا ہوئی تھی۔
دونوں ایوانوں میں کل 35 ارکان پارلیمنٹ نے بل پر بحث میں حصہ لیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے دو ممبران پارلیمنٹ کو چھوڑ کر تمام ممبران پارلیمنٹ نے اس کی حمایت کی۔ وائی ایس آر سی پی نے بل کی مخالفت کی کیونکہ ان کے مطابق یہ 'بل' کسانوں کے خدشات کو دور کرنے میں ناکام رہا جنہوں نے ریاستی دارالحکومت کی ترقی کے لیے اپنی زمینیں دی تھیں۔
ریاستی دارالحکومت کے طور پر امراوتی کی بنیاد 2015 میں رکھی گئی تھی جب تیلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی) اقتدار میں تھی۔ تاہم، سال 2019 میں وائی ایس آر سی پی کے اقتدار میں آنے کے بعد، اس نے امراوتی میں تمام پروجیکٹوں کو روک دیا اور تین دارالحکومتوں کا خیال پیش کیا۔ ٹی ڈی پی زیرقیادت این ڈی اے کے 2024 میں اقتدار میں آنے کے بعد، اس نے امراوتی کو واحد دارالحکومت کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا اور ترقیاتی پروجکٹس کو گزشتہ سال دوبارہ شروع کر دیا گیا۔
