بہار انتخابات کے بیچ پورنیہ میں بی ایس پی لیڈر، بیٹی اور بیوی کی مشتبہ حالات میں موت
ایک ہی خاندان کے تین افراد کی مشتبہ موت سے بہار میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے۔
November 5, 2025
پورنیہ: بہار کے پورنیا میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کی موت ہو گئی۔ منگل کی رات دیر گئے ضلع کی یورپین کالونی میں شوہر، بیوی اور بیٹی کی لاشیں ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر تفتیش شروع کر دی ہے۔
بی ایس پی کے سابق امیدوار کی مشتبہ موت
کہا جاتا ہے کہ یہ پورا واقعہ پورنیہ ضلع کے کھجنچی ہاٹ تھانے کی یورپین کالونی میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بارے میں متوفی نوین کشواہا کے چھوٹے بھائی اور جے ڈی یو لیڈر نرنجن کشواہا نے بتایا کہ رات دیر گئے بیٹی گھر کی سیڑھیوں سے پھسل گئی، اسے بچانے گیا باپ بھی اپنا توازن کھو کر گر گیا۔ اس کی بیوی بھی حادثے کی گواہی دینے کے بعد صدمے میں چلی گئی اور ہسپتال میں دم توڑ دیا۔
Purnia, Bihar: Purnea MP Pappu Yadav says, “This is not just a tragic incident, it is a deeply saddening one. We want a thorough investigation and a complete inquiry into the matter. I believe that once the full investigation is completed, everything will become clear whether it… pic.twitter.com/M05arF37qX— IANS (@ians_india) November 5, 2025
بیٹی اور بیوی کی بھی موت
مقامی لوگوں کے مطابق متوفی نوین کشواہا، پورنیہ ضلع کے ایک ممتاز کاروباری اور بی ایس پی کے سابق لوک سبھا امیدوار تھے۔ اس حادثے میں ان کی بیوی کنچن مالا اور بیٹی تنو پریا کی موت ہو گئی۔ متوفی کی بیٹی میڈیکل فورتھ ایئر کی طالبہ تھی۔
ایس پی سویٹی سہراوت کا بیان
پولیس کے مطابق حادثے کے بعد سبھی کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ دریں اثنا، واقعے کی اطلاع ملتے ہی کئی تھانوں کی پولیس اور ضلع کی پولیس سپرنٹنڈنٹ سویٹی سہراوت جائے وقوعہ پر پہنچیں اور تحقیقات کا آغاز کیا۔
Purnia, Bihar: SP Sweety Sahrawat says, “Late last night, we received information that three members of a family—a father, mother, and daughter—were brought to Galaxy Hospital under the Sadar police station area. The family’s sons found them unconscious at home and rushed them… pic.twitter.com/mCH7rZjc3x— IANS (@ians_india) November 5, 2025
"متوفی نوین کشواہا کی گردن پر نشان ہیں۔ تنو پریا کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ ان کی اہلیہ پہلے ہی بیمار تھیں۔ تینوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے بعد ہی موت کی وجہ کا تعین ہو سکے گا۔" - سویٹی سہراوت، ایس پی
ڈاکٹر کا بیان
اگرچہ لواحقین تینوں اموات کو نارمل قرار دے رہے ہیں لیکن ہسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ عام اموات نہیں لگتی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، "پہلے تنو پریا کا علاج کیا گیا، اس کے بعد کنچن مالا کا۔ آدھے گھنٹے بعد نوین کشواہا کو اسپتال لایا گیا، ان کی گردن پر نشان تھا، تھوڑی دیر بعد تینوں نے ایک ایک کر کے دم توڑ دیا۔"
پوسٹ مارٹم سے راز کھلے گا
دریں اثنا جائے وقوعہ پر سب سے پہلے پہنچنے والے سب انسپکٹر ادے کمار نے کہا کہ تین اموات کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی۔ "پہلی نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ بیٹی اپنے والد کی موت کو برداشت نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے اس کی بھی موت ہوگئی۔ شبہ ہے کہ شوہر اور بیٹی کی موت کو دیکھ کر بیوی کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے۔"
پپو یادو نے جانچ کا مطالبہ کیا
اطلاع ملتے ہی علاقے کے کئی بڑے لیڈر اسپتال پہنچے۔ پورنیہ سے آزاد رکن پارلیمنٹ پپو یادو نے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا، "یہ موت ایک واردات کی طرف اشارہ کرتی ہے، انتظامیہ کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی موت کی وجہ سامنے آئے گی۔"
