سنبھل: مسجد سے منسلک لوگوں کے مکانات پر چلائے گئے بلڈوزر، انتظامیہ کا غیر قانونی تعمیرات کا دعویٰ
انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے سنبھل تالاب کی مبینہ سرکاری اراضی پر بنائے گئے تین غیر قانونی مکانات کو مسمار کر دیا۔
Published : January 6, 2026 at 2:21 PM IST
سنبھل: اترپردیش کے ضلع سنبھل ایک بڑی اور سخت کارروائی میں انتظامیہ نے منگل کے روز اتر پردیش کے سنبھل ضلع کے اسمولی تھانہ علاقے میں واقع رایا بزرگ گاؤں میں انہدامی کارروائی انجام دی۔ سنبھل میں اس آپریشن کے دوران چار تھانوں کی پولیس فورس، 50 سے زیادہ کانسٹیبل، 15 اکاؤنٹنٹ، تین قانون نافذ کرنے والے افسران اور سینئر افسران کو جائے وقوع پر تعینات کیا گیا۔ پورا گاؤں چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔
تحصیلدار دھیریندر پرتاپ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ مسجد کے ٹرسٹی کے تین بھائیوں بابو، اسرار اور ابرار نے پلاٹ نمبر 682 (0.88 ہیکٹر) میں تالاب کی 880 مربع میٹر اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر کے تین مکانات بنائے تھے۔ اس غیر قانونی قبضے سے متعلق نوٹس اس وقت کے اکاؤنٹنٹ نے پانچ نومبر 2022 کو جاری کیا تھا۔
یہ معاملہ عدالت کے ذریعے آگے بڑھا اور اس کے نتیجے میں چار فروری 2025 کو بے دخلی کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد بے دخلی کی نوٹس کے خلاف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کی گئی، یہ اپیل 19 دسمبر 2025 کو خارج کر دی گئی، جس سے کارروائی کی راہ ہموار ہوئی۔
انتظامیہ کے مطابق اسی گاؤں میں تالاب سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر نئی پرتی کی 552 مربع میٹر اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر کے گاؤسلبارہ مسجد بنائی گئی تھی۔ دو اکتوبر 2025 کو انتظامیہ بلڈوزر لے کر پہنچی تو مسجد کمیٹی نے ایک ہفتے کا وقت مانگا۔ اس دوران یہ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ پہنچا، جہاں سماعت کے بعد انتظامیہ کو قواعد کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی۔
متولی منظر حسین کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر مسجد کا ایک جزوی حصہ ہٹا دیا گیا، پھر چار جنوری کو انتظامیہ دوبارہ سامنے آئی۔ پولیس کی بھاری نفری اور انتظامیہ کی موجودگی میں چار بلڈوزر کے ساتھ کارروائی شروع ہوئی۔
اطلاعات کے مطابق منگل کو گاؤسلبارہ مسجد کے مرکزی حصے کو منہدم کر دی جائے گی۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ یہ اراضی سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی۔
تحصیلدار دھیریندر پرتاپ سنگھ نے نائب تحصیلدار دیپک کمار جریل کو اس کا انچارج مقرر کرتے ہوئے پوری کارروائی کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ انہدامی کارروائی کے دوران ریونیو اور انتظامی عملے کی ایک موجودگی کے ساتھ پولیس فورس کی مدد سے امن و امان برقرار رکھا گیا ہے۔ سی او اسمولی کلدیپ کمار نے بتایا کہ آج تین غیر قانونی مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ سکیورٹی کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔