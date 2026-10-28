امیٹھی میں حتمی انتخابی فہرست سے 138 نام خارج، الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا
درخواست گزاروں کے مطابق ان کے نام تقریباً ایک دہائی سے انتخابی فہرست میں شامل تھے اور وہ مسودہ فہرست میں بھی موجود تھے۔
By PTI
Published : October 28, 2026 at 2:00 PM IST
لکھنؤ: الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے امیٹھی میں حتمی انتخابی فہرست سے 138 نام خارج کیے جانے کے معاملے پر وضاحت طلب کی ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو اس سے قبل مسودہ انتخابی فہرست میں شامل تھے۔
جسٹس جسپریت سنگھ کی سربراہی میں ایک بینچ نے منگل کے روز یہ ہدایت جاری کی۔ بینچ امیٹھی ضلع کی محمود پور بینی پور گرام پنچایت کے تحت آنے والے گوپال پور گاؤں کے 138 رہائشیوں کی جانب سے دائر کردہ ایک رٹ پٹیشن کی سماعت کر رہا تھا۔ درخواست گزاروں نے بتایا کہ ان کے نام تقریباً ایک دہائی سے انتخابی فہرست کا حصہ تھے اور مسودہ فہرست میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں پیشگی اطلاع دیے بغیر ہی حتمی انتخابی فہرست سے ان کے نام خارج کر دیے گئے۔
9 اکتوبر کو ہونے والی سماعت کے دوران، عدالت نے ریاستی وکیل سے ان قواعد و ضوابط کی وضاحت کرنے کو کہا جن کے تحت ناموں کو فہرست سے خارج کیا جا سکتا ہے۔
عدالت نے استفسار کیا کہ وہ نام جو پچھلی انتخابی فہرستوں اور مسودہ فہرست میں موجود تھے انہیں حتمی اشاعت کے وقت کیسے خارج کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب متعلقہ افراد کو اس بارے میں مطلع بھی نہ کیا گیا ہو۔ ریاستی وکیل نے معاملے کا جائزہ لینے اور ہدایات حاصل کرنے کے لیے وقت مانگا۔ عدالت نے ابتدائی طور پر اس کیس کی اگلی سماعت 14 اکتوبر مقرر کی اور کہا کہ اگر تسلی بخش جواب فراہم نہ کیا گیا تو وہ متعلقہ عہدیدار کو طلب کر سکتی ہے۔ اب یہ معاملہ 29 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
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