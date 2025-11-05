الہٰ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ: قیدیوں کو فوری طور پر دی جائے ضمانت کی اطلاع
عدالت نے کہا کہ کوئی بھی قیدی عدالتی یا حکومتی غفلت کی وجہ سے ایک دن بھی زیادہ جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔
Published : November 5, 2025 at 1:13 PM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جب کسی قیدی کو ضمانت مل جاتی ہے تو اسے فوراً مطلع کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ کوئی بھی قیدی عدالتی یا حکومتی غفلت کی وجہ سے ایک دن بھی زیادہ جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ ضمانت کے احکامات براہ راست جیل حکام تک پہنچانے کے لیے ایک نظام وضع کیا جانا چاہیے۔
جسٹس ارون کمار سنگھ دیسوال نے کوشامبی کے سہراب عرف سہراب علی کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے درخواست گزار کی مشروط ضمانت منظور کر لی۔ اس پر ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا الزام ہے، حالانکہ لڑکی نے بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا تھا۔
قیدی سے متعلق معلومات ہائی کورٹ کو فراہم کریں
عدالت نے ہائی کورٹ کے سی پی سی اور این آئی سی، نئی دہلی کو بھی ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر جیل سپرنٹنڈنٹ کو ای-جیل پورٹل کے ذریعے ضمانت کے احکامات بھیجیں۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ جس جیل میں قیدی رکھا گیا ہے اس سے متعلق معلومات ہائی کورٹ کے ضمانت اور فوجداری اپیل سیکشن کو فراہم کی جائیں۔
وکلاء کو ہدایت، ضمانت کی درخواست میں قیدی کی جیل کا ذکر ضروری
عدالت نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت ہر فرد کو ذاتی آزادی کا بنیادی حق حاصل ہے۔ قانون کی عملداری کے بغیر کسی کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے وکلاء کو ہدایت کی کہ وہ ضمانت کی درخواست میں قیدی کی جیل کا ذکر کریں اور رپورٹنگ سیکشن کو ہدایت کی کہ وہ یکم دسمبر سے اس معلومات کی رپورٹنگ شروع کرے۔
پولیس محکموں میں بدعنوانی کی وجہ سے قیدیوں کی رہائی میں تاخیر
ضمانت کے معاملے میں پالیسی اسٹریٹجی گرانٹ میں سپریم کورٹ کی ہدایات کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے ایڈیشنل چیف سکریٹری ہوم سکیورٹی کو ہدایت کی کہ وہ ضمانتی بانڈز کی الیکٹرانک تصدیق کے لیے عدالت ہی میں رہنما خطوط جاری کریں کیونکہ تصدیق کے دوران ریونیو اور پولیس کے محکموں میں بدعنوانی کی وجہ سے قیدیوں کی رہائی میں تاخیر ہورہی ہے۔
ضمانت کے احکامات، تیز تر نظام نافذ کرنے کی ہدایت
عدالت نے جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ تمام جیل حکام کو ہدایات جاری کریں کہ وہ یقینی بنائیں کہ قیدیوں کو ملنے والے ضمانت کے احکامات سے متعلق معلومات BOMS کے ذریعے فوری طور پر دستیاب ہوں۔ عدالت نے متعلقہ اداروں کو تیز تر نظام نافذ کرنے کی بھی ہدایت کی۔