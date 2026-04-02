بریلی نماز تنازعہ: ہائی کورٹ نے کہا، نماز کے نام پر گھر میں بھیڑ جمع کرنا غلط، ڈی ایم-ایس ایس پی کو کارروائی کی اجازت
ہائی کورٹ نے نماز کے نام پر گھروں میں ہجوم جمع کرنے پر اعتراض کیا۔ عرضی گزار سے آئندہ ایسا نہ کرنے کی ضمانت مانگی۔
Published : April 2, 2026 at 10:00 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے گھر کے اندر نماز پڑھنے پر پابندی کے خلاف بریلی میں دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ نماز کے نام پر گھروں میں ہجوم جمع کرنے پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے عدالت نے درخواست گزار سے آئندہ ایسا نہ کرنے کی ضمانت مانگی۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ اگر عرضی گزار معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور دوبارہ بھیڑ جمع کرتا ہے تو پولیس کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ عدالت نے اب بریلی کے ضلع مجسٹریٹ اور پولیس کے سینئر سپرنٹنڈنٹ کو جاری توہین عدالت کے نوٹس کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔
سکیورٹی کے بہانے امن کو خطرے میں ڈالنے کا الزام
یہ حکم بریلی کے طارق خان کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس سرل سریواستو اور جسٹس گریما پرساد کی ڈویژن بنچ نے جاری کیا۔ ریاستی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل انوپ ترویدی نے تصاویر کے ساتھ عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار روزانہ 50 سے 60 لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے۔ انتظامیہ نے دلیل دی کہ ذاتی سکیورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنے بڑے ہجوم کا جمع ہونا علاقے کے امن اور ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پولس انتظامیہ نے واضح کیا کہ امن و امان برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے اور اگر بھیڑ کو خطرہ لاحق ہو تو یہ کارروائی ضروری ہے۔
درخواست گزار کی ضمانت
انتظامیہ کے ان سنگین الزامات کے بعد درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو یقین دلایا کہ متنازعہ جگہ پر مستقبل میں بڑے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ اس حلف نامے کو قبول کرتے ہوئے عدالت نے ان کے خلاف جاری کیا گیا چالان فوری واپس لینے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ درخواست گزار کو عدالت کے سابقہ حکم سے فراہم کردہ سکیورٹی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ جس کے بعد عدالت نے پولیس کو درخواست گزار کو فراہم کی گئی سکیورٹی واپس لینے کا حکم دیا۔
قانون کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی
عدالت نے اپنے فیصلے میں سختی سے کہا کہ نماز کے بہانے نجی املاک پر عوامی ہجوم کو جمع کرنا ناقابل قبول ہے۔ اگر مستقبل میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور علاقے کا امن خراب ہوا تو انتظامیہ سخت ایکشن لے سکتی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی بریلی کے اس متنازعہ معاملے کو قانونی انجام تک پہنچایا گیا ہے۔