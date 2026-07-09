گینگسٹرس ایکٹ کے تحت اٹیچمنٹ، ہائی کورٹ نے کہا، "عدالت شک یا قیاس پر کام نہیں کرتی؛ جائیداد کو محض مجرمانہ تاریخ کی وجہ سے منسلک نہیں کیا جائے گا"
الہٰ آباد ہائی کورٹ نے گورکھپور کے خصوصی جج کے حکم کو پلٹتے ہوئے مکان اور گاڑی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔
Published : July 9, 2026 at 7:54 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ محض مجرمانہ تاریخ رکھنے کا استعمال گینگسٹرس ایکٹ کے تحت کسی شخص کی جائیداد کو قرق کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ریاست ٹھوس اور معتبر ثبوت کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر دیتی کہ زیر بحث جائیداد جرم کی رقم سے خریدی گئی تھی، اٹیچمنٹ آرڈر قانون کی کسوٹی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جسٹس وانی رنجن اگروال نے ارجن جیسوال اور ان کے وکیل واجد علی کی طرف سے پیش کردہ تین دیگر افراد کی درخواست کی سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے مجرمانہ اپیل کی اجازت دیتے ہوئے، گورکھپور کے خصوصی جج (گینگسٹرس ایکٹ) کے 19 نومبر 2022 کے حکم میں ترمیم کی۔
عدالت نے مکان اور گاڑیوں کی فوری رہائی کا حکم
عدالت نے پلاٹ نمبر 206 پر واقع ایک مستقل مکان اور دو گاڑیوں کی اٹیچمنٹ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کے جائز مالکان کو فوری رہا کرنے کی ہدایت کی۔ تاہم، ایک گاڑی کی اٹیچمنٹ برقرار رکھی گئی کیونکہ اس کے رجسٹرڈ مالک رامشرن نشاد نے نہ تو کوئی اعتراض درج کیا اور نہ ہی جائیداد پر کوئی دعویٰ پیش کیا۔ 2021 میں، گورکھپور کے ضلع مجسٹریٹ نے ارجن جیسوال کی مبینہ طور پر مجرمانہ طور پر حاصل کی گئی جائیدادوں کو گینگسٹرس ایکٹ کی دفعہ 14(1) کے تحت ضبط کرنے کا حکم دیا۔ اپیل کنندگان نے استدلال کیا کہ گھر اور زیادہ تر جائیدادیں آبائی ہیں اور خاندان کو قومی شاہراہ کے لیے زمین کے حصول کا معاوضہ ملا تھا۔
عدالت نے بینک قرضوں اور جائز آمدنی کے دستاویزی ثبوت کو برقرار رکھا
گاڑیاں بینک کے قرضوں اور جائز آمدنی سے خریدی گئیں۔ اس کی حمایت میں، انہوں نے زمین کے حصول کے معاوضے، زمین کے حصول کے ریکارڈ، انکم ٹیکس ریٹرن، زرعی آمدنی، زمین کے حصول کے معاوضے، اور گاڑیوں کے قرضوں سے متعلق دستاویزات عدالت میں جمع کرائیں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ گینگسٹرس ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت جائیداد کی ضبطی ایک غیر معمولی طاقت ہے، جس کا استعمال صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب جائیداد اور جرائم سے حاصل ہونے والی آمدنی کے درمیان واضح اور براہ راست تعلق قائم ہو۔ عدالت نے کہا کہ جائیداد کو صرف شک، اٹکل، یا ملزمان کے خلاف درج مقدمات کی بنیاد پر جرم کی آمدنی سمجھنا جائز نہیں ہے۔
استغاثہ مالی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا
ریاست کو ثابت کرنا چاہیے کہ جائیداد دراصل جرم کی آمدنی سے خریدی گئی تھی۔ عدالت نے پایا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی آزاد ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا کہ گھر اور تین گاڑیاں جرم کی رقم سے خریدی گئیں۔ نہ تو فنڈز کے ذرائع کی چھان بین کی گئی اور نہ ہی کوئی مالی ربط قائم کیا گیا۔ لہٰذا، خصوصی جج کا نتیجہ صرف قیاس پر مبنی تھا، جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنیاد پر ہائی کورٹ نے ضبطی کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اپیل کی جزوی طور پر اجازت دے دی۔