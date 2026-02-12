غازی پور غزل ہوٹل کیس: عباس اور عمر انصاری کو ریلیف، ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت روک دی
ہائی کورٹ نے غازی پور کے غزل ہوٹل کیس میں ٹرائل کورٹ میں عباس انصاری اور عمر انصاری کی کارروائی پر روک لگا دی۔
Published : February 12, 2026 at 8:39 AM IST
الہ آباد: الہ آباد ہائی کورٹ نے غازی پور غزل ہوٹل کیس میں عباس انصاری اور عمر انصاری کو راحت دی ہے، اور ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر عبوری روک لگا دی ہے۔ جسٹس سمیت گوپال نے ریاستی حکومت کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دیا اور اگلی سماعت 24 فروری 2026 کو مقرر کی۔
19 ستمبر 2020 کو غازی پور کے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں مختار انصاری کی اہلیہ افشا انصاری اور ان کے بیٹوں عباس اور عمر انصاری سمیت 12 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ الزام ہے کہ غزل ہوٹل کو جعلی ڈیڈ کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس معاملے میں سی جے ایم کورٹ میں ایک کیس زیر التوا ہے۔
عباس اور عمر انصاری نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں ٹرائل کورٹ کی تمام کارروائی کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریاستی حکومت کو جواب دینے کا آخری موقع دیا اور اس وقت تک مقدمے کی کارروائی پر روک لگانے کا حکم دیا۔
