ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ، کہا: گینگسٹر ایکٹ کے تحت انتخابی کارروائی قانون کی حکمرانی کو کر رہی ہے کمزور
عدالت نے کمشنریٹ اور نان کمشنریٹ اضلاع میں اپنائے گئے مختلف طریقۂ کار پر سوالات اٹھائے۔
Published : December 23, 2025 at 9:41 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش گینگسٹر اینڈ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز (روک تھام) ایکٹ (گینگسٹر ایکٹ) کے تحت تحقیقات اور پراسیکیوشن کے عمل پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انتخابی تفتیش اور استغاثہ قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے اور حکومت پر عوام کے اعتماد کو مجروح کرتا ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ بااثر اور منظم جرائم کی شخصیات ضمانت کی شرائط کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں اور بار بار عدالتوں میں التواء کی درخواست کرتے ہیں، جبکہ استغاثہ کا نظام مؤثر طریقے سے انہیں چیلنج کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
جسٹس ونود دیواکر نے غازی آباد کے نندگرام پولیس اسٹیشن میں راجندر تیاگی اور دو دیگر کے خلاف درج گینگسٹر ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے یہ مشاہدات کہے۔ درخواست گزار نے دلیل دی کہ گینگسٹر ایکٹ کی ضروری دفعات پر عمل نہیں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (ڈی ایم) اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کی مشترکہ میٹنگ نے ایکٹ کے مطابق کارروائی نہیں کی۔
عدالت نے کہا کہ جمہوری ریاست کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ ہر شہری قانون کے سامنے برابر اور ریاست کی نظر میں یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ منتظمین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے فیصلے انصاف کے نظام کی تشکیل کرتے ہیں، اور تاریخ نہ صرف ان فیصلوں کو ریکارڈ کرتی ہے بلکہ انہیں دہراتی بھی ہے۔ عدالت نے محکمہ داخلہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ منتخب تحقیقات اور استغاثہ قانون کی حکمرانی کے منافی ہیں اور بتدریج حکمرانی پر عوام کا اعتماد ختم کر رہے ہیں۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ جن اضلاع میں پولس کمشنریٹ سسٹم موجود ہے، وہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو گینگ چارٹ کو منظوری دینے کے عمل میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جبکہ، کمشنریٹ سسٹم کے بغیر اضلاع میں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس گینگ چارٹس کو منظور کرنے کے لیے ایک مشترکہ میٹنگ کرتے ہیں۔ عدالت نے اسے اتر پردیش گینگسٹر رولز، 2021 کے قاعدہ 5(3)(a) کی خلاف ورزی قرار دیا، جو واضح طور پر گینگ چارٹ کی منظوری کے لیے ضلع مجسٹریٹ اور ایس ایس پی یا کمشنر آف پولیس کے درمیان مشترکہ میٹنگ کو لازمی قرار دیتا ہے۔
ریاستی حکومت کے وکیل نے دلیل دی کہ، 26 نومبر 2022 کو ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے ذریعے، گورنر نے میٹروپولیٹن علاقوں میں پولیس کمشنروں، جوائنٹ کمشنروں، اور ایڈیشنل کمشنروں کو ضلع مجسٹریٹ کے تمام اختیارات، بشمول گینگسٹرس ایکٹ کے تحت اختیارات عطا کیے ہیں۔ تاہم، عدالت نے پھر بھی سوال کیا کہ کمشنریٹ اضلاع میں پولیس کو اتنے وسیع اور خودمختار اختیارات کیوں دیے گئے، جب کہ غیر کمشنریٹ اضلاع میں، یہی عمل مشترکہ انتظامی نگرانی میں ہوتا ہے۔ عدالت نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس طرح کے نظام کا اکثر چھوٹے مجرموں کے خلاف غلط استعمال ہوتا ہے، جب کہ حقیقی گینگسٹرز اور منظم جرائم کے گروہ زیادہ تر متاثر نہیں ہوتے۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ ریاستی حکومت نے گینگسٹر کیسز کو تیزی سے نمٹانے، گواہوں کی پیداوار کو یقینی بنانے، گواہوں کے تحفظ کی اسکیموں پر موثر عمل آوری، استغاثہ کے گواہوں کی بروقت عدالت میں حاضری، یا ضلعی حکومت کے وکلاء کو حساس بنانے کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنائی ہے۔ مزید برآں، روایتی محکمانہ تحقیقات پر انحصار، جو اکثر نچلے درجے کے افسران تک محدود ہوتا ہے، پولیس کے احتساب کا تعین کرنے کے لیے واضح ہے۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ منظم جرائم میں ملوث بااثر ملزمان اکثر ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ محکمہ پراسیکیوشن اور ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اپنی باقاعدہ حاضری کو یقینی بنانے میں ناکام رہتے ہیں۔ ملزمان کی جانب سے بار بار التوا کی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں جو کہ بغیر کسی ٹھوس اعتراض کے قبول کر لی جاتی ہیں جبکہ ضمانت منسوخ کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جاتی۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ریاستی سطح پر پراسیکیوٹرز کے کام کاج کو منظم کرنے اور ان کے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے کوئی موثر طریقہ کار موجود نہیں ہے۔
عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ کمشنری نظام کے تحت ضلع مجسٹریٹ کو چھوڑ کر کس بنیاد پر گینگسٹر ایکٹ لاگو کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا کمشنریٹ نظام کے نفاذ کے بعد سے جرائم کی شرح میں کوئی حقیقی کمی آئی ہے اور کیا ضلع مجسٹریٹ کی ڈیوٹی پر مامور افسران کو ضروری تربیت فراہم کی گئی ہے۔ مزید برآں، عدالت نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (پراسیکیوشن) کو گینگسٹر ایکٹ سے متعلق تفصیلی ضلع وار ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت کی۔ محکمہ داخلہ کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ گینگسٹر ایکٹ یا متعلقہ کیسز کے تحت اختیارات کے غلط استعمال پر افسران کے خلاف تادیبی کارروائی اور محکمانہ کارروائیوں کی مکمل تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کرے۔