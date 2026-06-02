الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ: بیوی نے آمدنی چھپائی، مینٹیننس آرڈر منسوخ، جھوٹے حلف نامہ پر توہین کی دھمکی
ہائی کورٹ نے 20 لاکھ روپے کی بحالی برقرار رکھی۔ نابالغ بیٹے کے لیے 5 ہزار روپے اور فیملی کورٹ کو حکم دیا۔
Published : June 2, 2026 at 10:13 AM IST
پریاگ راج: ایک اہم فیصلے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیوی جان بوجھ کر اپنی اصل آمدنی کو قانونی دیکھ بھال کی کارروائی میں چھپاتی ہے، تو اس کے نفقہ کے دعوے کا از سر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ فیملی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر نظرثانی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے بیوی کو ادا کیے جانے والے ماہانہ کفالت کو فوری طور پر منسوخ کر دیا ہے۔ خاتون نے ٹرائل کورٹ کے روبرو اپنی ذاتی آمدنی کو مکمل طور پر صفر قرار دیا تھا جب کہ ہائی کورٹ میں دائر ایک الگ درخواست میں اس نے اپنی سالانہ آمدن 20 لاکھ روپے سے زائد بتائی تھی۔ 4.5 لاکھ عدالت نے نابالغ بیٹے کی کفالت کو مکمل طور پر برقرار رکھا، لیکن بیوی کے دعوے کو درست مالیاتی انکشافات کی بنیاد پر نئے تعین کے لیے ٹرائل کورٹ کو واپس بھیج دیا۔
اٹاوہ فیملی کورٹ کے حکم کو چیلنج
یہ پورا تنازعہ بنیادی طور پر دسمبر 2010 میں ختم ہونے والی شادی سے متعلق ہے۔ ازدواجی تنازعات، جہیز کے غیر معقول مطالبات اور سسرال والوں کی طرف سے ظلم کے الزامات کے بعد، بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد، اس نے اپنے اور اپنے بچوں کی بقا کے لیے ایڈیشنل فیملی جج، اٹاوہ کے سامنے مینٹیننس کی درخواست دائر کی۔ فیملی کورٹ نے اس کی درخواست منظور کرتے ہوئے شوہر کو 50 لاکھ روپے ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اپنی بیوی کو 8,000 ماہانہ اور روپے۔ ان کے نابالغ بیٹے کو ماہانہ 5,000۔
آئی ٹی آر میں بیوی کی آمدنی کا انکشاف
اس حکم سے غیر مطمئن، شوہر نے ہائی کورٹ میں فوجداری نظرثانی کی درخواست دائر کی جس میں اپنی بیوی کے کفالت کو چیلنج کیا گیا۔ دریں اثنا، بیوی نے ایک جوابی نظرثانی کی درخواست بھی دائر کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دیکھ بھال کی رقم ناکافی ہے اور اس میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شوہر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بیوی نے اہم مالی حقائق کو چھپا کر فیملی کورٹ سے مینٹیننس آرڈر حاصل کیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اہلیہ نے فیملی کورٹ میں جمع کرائے گئے اثاثوں اور واجبات کے حلف نامے میں اپنی آمدنی کو صفر قرار دیا تھا، جب کہ اس نے اپنا خالص مالیت کا سرٹیفکیٹ اور اسی مدت کے انکم ٹیکس گوشوارے ہیبیس کارپس پٹیشن کے حلف نامے کے ساتھ منسلک کیے تھے۔
شوہر نے بیوی کی کفالت پر اعتراض کیا
دستاویزات کے مطابق، سال 2022-23 کے لیے عورت کی سالانہ آمدنی تقریباً ₹458,570 (اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سرٹیفکیٹ کے مطابق ₹481,310) بتائی گئی تھی۔ اس کے برعکس، شوہر، جو ایک چھوٹا ریستوراں چلاتا ہے، نے صرف ₹30,000 کی ماہانہ آمدنی کا دعویٰ کیا۔ شوہر نے اپنے نابالغ بیٹے کو باقاعدہ کفالت ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن بیوی کو دی جانے والی رقم پر سخت اعتراض کیا۔ اس کے برعکس، بیوی کے وکیل نے مادی حقائق کو چھپانے کے الزامات کی واضح طور پر تردید کی۔
دفعہ 307 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا
خاتون کے وکیل نے دلیل دی کہ بیوی کے پاس آمدنی کا کوئی آزاد کاروباری ذریعہ نہیں ہے اور وہ اپنے والد کی طرف سے دی گئی فکسڈ ڈپازٹ پر صرف معمولی سود پر انحصار کرتی ہے۔ سود کی یہ معمولی رقم اپنی اور اپنے بڑھتے ہوئے بیٹے کی کفالت کے لیے مکمل طور پر ناکافی ہے۔ بیوی نے گھریلو ظلم پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس کے والد نے تعزیرات ہند کی دفعہ 307 (قتل کی کوشش) کے تحت اس کے شوہر اور اس کے خاندان کے خلاف سنگین ایف آئی آر بھی درج کرائی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی طبی، تعلیمی اور دیگر ضروری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھ بھال کی رقم میں اضافے کا پرزور مطالبہ کیا۔
جھوٹی گواہی پر مواخذہ ہو سکتا ہے
معزز ہائی کورٹ نے کیس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے بیوی کے متضاد آمدنی کے گوشوارے سے متعلق شوہر کی طرف سے پیش کیے گئے دستاویزی ثبوت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ حقائق کو چھپانے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے جسٹس اچل سچدیوا نے ریمارکس دیئے کہ اگر کوئی فریق عدالت سے مادی حقائق چھپاتا ہے یا غلط معلومات فراہم کرتا ہے تو عدالت ان کے خلاف منفی نتائج نکال سکتی ہے۔ اس طرح کے فریب کارانہ طرز عمل سے توہین عدالت کی کارروائی یا فریقین کے خلاف جھوٹی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت نے دیکھ بھال کے قوانین کے بنیادی سماجی مقصد کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ دیگر اہم مشاہدات بھی کیے۔
دیکھ بھال کے قوانین تعزیری نہیں، بلکہ اصلاحی ہیں
عدالت نے کہا کہ سی آر پی سی کی دفعہ 125 سماجی انصاف کا ایک طاقتور اقدام ہے، جس کا بنیادی مقصد خواتین اور بچوں کو بے سہارا بننے اور گھر گھر بھٹکنے سے روکنا ہے۔ یہ قانونی شق تعزیراتی نہیں ہے بلکہ خالصتاً اصلاحی ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ بیوی، بچے، یا بوڑھے والدین جو اپنی کفالت کرنے سے قاصر ہیں، انہیں انتہائی غربت میں نہ چھوڑا جائے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ محض کچھ آزاد آمدنی ہونے سے بیوی مالی مدد حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر نااہل نہیں ہو جاتی۔ محض کچھ آمدنی کا ہونا، بذات خود، بیوی کو کفالت کا دعویٰ کرنے سے نہیں روکتا، جب تک کہ یہ آمدنی شادی کے دوران لطف اندوز ہونے والے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ناکافی ہو۔
سپریم کورٹ کے 25% تنخواہ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے
ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا کہ شوہر کی خالص ماہانہ تنخواہ کا 25 فیصد زوجین کی دیکھ بھال کے لیے ایک وسیع معیار سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ لازمی یا مقررہ فارمولہ نہیں ہے۔ عدالت نے شوہر کی نظرثانی کی درخواست کو جزوی طور پر منظور کر لیا، جس میں خاندانی عدالت کی جانب سے متضاد آمدنی کے انکشافات کو درست طریقے سے ہم آہنگ کرنے میں ناکامی کا پتہ چلا۔ ہائی کورٹ نے فوری طور پر روپے کی ماہانہ دیکھ بھال بھی منسوخ کر دی۔ بیوی کو 8,000 کا انعام دیا اور اس کی آمدنی، اثاثوں اور واجبات کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس کی اہلیت کے نئے تعین کے لیے کیس کو فیملی کورٹ میں واپس بھیج دیا۔
تین ماہ کے اندر حکم جاری کیا گیا
عدالت نے، تاہم، روپے کی ماہانہ دیکھ بھال کو مکمل طور پر برقرار رکھا۔ نابالغ بیٹے کو 5000 ادا کیے اور شوہر کو یہ رقم ادا کرتے رہنے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ نے اب ایٹاوہ فیملی کورٹ کو تین ماہ کے اندر معقول، واضح اور جامع حکم جاری کرنے کی سختی سے ہدایت دی ہے۔ اس نئے حکم میں عدالت کو تمام شواہد کو دیکھنے کے بعد بیوی کے نان نفقہ میں اضافے کی اصل درخواست پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔