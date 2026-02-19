ETV Bharat / state

خواجہ سراؤں اور ہم جنس پرستوں کو لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کی اجازت، ہائی کورٹ نے پولیس کو تحفظ دینے کا دیا حکم

جسٹس وویک کمار سنگھ کی سنگل بنچ نے فیصلہ سنایا کہ ایک بالغ کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا پورا حق ہے۔

allahabad high court order gay couples allowed to live in live in relationship Urdu News
الہٰ آباد ہائی کورٹ (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 19, 2026 at 9:52 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

الہٰ آباد: ایک اہم فیصلے میں، الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک ٹرانس جینڈر شخص اور دوسرے ہم جنس پرست شخص کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے انہیں ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے،(Allahabad High Court on Live in Relationship)۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ان کے خاندان کے افراد یا کوئی اور شخص ان کی پرامن زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت زندگی اور ذاتی آزادی کا بنیادی حق سب سے اہم ہے، کورٹ نے پولیس کو حکم دیا کہ ضرورت پڑنے پر فوری تحفظ فراہم کیا جائے۔

یہ معاملہ مراد آباد کے ماجھولا تھانہ علاقہ سے متعلق ہے، جہاں دونوں درخواست گزاروں نے ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن دائر کی تھی۔ دونوں بالغ ہیں اور دونوں نے رضاکارانہ طور پر لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق ان کی جان و مال کو خطرہ ہے۔ انہوں نے مقامی پولیس سے تحفظ طلب کیا لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔

آزادی کے حقوق شادی کی غیر موجودگی میں بھی

جسٹس وویک کمار سنگھ کی سنگل بنچ نے فیصلہ دیا کہ ایک بالغ کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا پورا حق ہے اور اس میں خاندان یا معاشرہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے نوتیج سنگھ جوہر بمقابلہ یونین آف انڈیا کیس کا حوالہ دیا، جس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے تحت ہم جنس پرست تعلقات کو جرم قرار دیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایسے تعلقات آئین کے آرٹیکل 14، 19 اور 21 کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مزید برآں، اکانکشا بمقابلہ اترپردیش ریاست کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے تصدیق کی کہ زندگی اور آزادی کے حقوق شادی کی غیر موجودگی یا شادی کرنے سے قاصر رہنے میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔

زندگی اور آزادی کا تحفظ فراہم کرنا ریاست کا فرض: کورٹ

عدالت نے کہا، "ایک بار جب بالغ کسی ساتھی کا انتخاب کر لیتا ہے، تو خاندان یا کسی اور کو ان کی پرامن زندگی میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر شہری کی زندگی اور آزادی کا تحفظ کرے۔" عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر درخواست گزاروں کو ان کی پرامن زندگی میں کوئی خلل پڑتا ہے تو وہ پولیس کمشنر یا ایس ایس پی سے رابطہ کریں۔ پولیس ان کی عمر اور رضامندی کی تصدیق کے بعد فوری تحفظ فراہم کرے گی۔ دستاویزی ثبوتوں کی عدم موجودگی میں، پولیس اوسیفیکیشن (ossification) ٹیسٹ یا دیگر قانونی طریقۂ کار کے ذریعے عمر کی تصدیق کر سکتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

Allahabad High Court on Live in Relationship بھارتی سماج لِیو اِن ریلیشن شپ کو قبول نہیں کرتا، الہ باد ہائی کورٹ

90 بزرگ شہریوں نے دوبارہ شادی کی، کچھ نے لیو ان ریلیشن شپ کو ترجیح دی، 'ہیپی سینئر' تنظیم کا اقدام رنگ لا رہا ہے

پانچ سال لیو ان ریلیشن شپ میں رہی، پھر ایس سی/ایس ٹی کے تحت درج کرایا کیس، عدالت نے خاتون کو سنائی سزا

'لیو اِن ریلیشن کتوں کا کلچر ہے...'، انیرودھ آچاریہ کے ایسے تین بیانات جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

ناجائز تعلقات پر بیوی نے بھائی کی مدد سے شوہر کا قتل کر دیا واردات کے بعد ملزمین نے خود پولیس کو اطلاع دی

یونیفارم سول کوڈ کو لیکر اہم اپڈیٹ، نابالغوں کی شادی سے متعلق اہم فیصلہ، جانیں کیا ہوئی تبدیلی؟

جسمانی تعلقات کے دوران محتاط رہنا ضروری لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے مکمل اجنبی سپریم کورٹ

الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 'لیو اِن ریلیشن شپ' میں رہنے والے جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے سے انکار کردیا

TAGGED:

PRAYAGRAJ ALLAHABAD HIGH COURT
HIGH COURT ON RELATIONSHIP
LIVE IN RELATIONSHIPS IN ALLAHABAD
ALLOWED TO LIVE IN RELATIONSHIP
GAY COUPLES ALLOWED TO LIVE IN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.