خواجہ سراؤں اور ہم جنس پرستوں کو لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کی اجازت، ہائی کورٹ نے پولیس کو تحفظ دینے کا دیا حکم
جسٹس وویک کمار سنگھ کی سنگل بنچ نے فیصلہ سنایا کہ ایک بالغ کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا پورا حق ہے۔
Published : February 19, 2026 at 9:52 AM IST
الہٰ آباد: ایک اہم فیصلے میں، الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک ٹرانس جینڈر شخص اور دوسرے ہم جنس پرست شخص کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے انہیں ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے،(Allahabad High Court on Live in Relationship)۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ان کے خاندان کے افراد یا کوئی اور شخص ان کی پرامن زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت زندگی اور ذاتی آزادی کا بنیادی حق سب سے اہم ہے، کورٹ نے پولیس کو حکم دیا کہ ضرورت پڑنے پر فوری تحفظ فراہم کیا جائے۔
یہ معاملہ مراد آباد کے ماجھولا تھانہ علاقہ سے متعلق ہے، جہاں دونوں درخواست گزاروں نے ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن دائر کی تھی۔ دونوں بالغ ہیں اور دونوں نے رضاکارانہ طور پر لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق ان کی جان و مال کو خطرہ ہے۔ انہوں نے مقامی پولیس سے تحفظ طلب کیا لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔
آزادی کے حقوق شادی کی غیر موجودگی میں بھی
جسٹس وویک کمار سنگھ کی سنگل بنچ نے فیصلہ دیا کہ ایک بالغ کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا پورا حق ہے اور اس میں خاندان یا معاشرہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے نوتیج سنگھ جوہر بمقابلہ یونین آف انڈیا کیس کا حوالہ دیا، جس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے تحت ہم جنس پرست تعلقات کو جرم قرار دیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایسے تعلقات آئین کے آرٹیکل 14، 19 اور 21 کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مزید برآں، اکانکشا بمقابلہ اترپردیش ریاست کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے تصدیق کی کہ زندگی اور آزادی کے حقوق شادی کی غیر موجودگی یا شادی کرنے سے قاصر رہنے میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔
زندگی اور آزادی کا تحفظ فراہم کرنا ریاست کا فرض: کورٹ
عدالت نے کہا، "ایک بار جب بالغ کسی ساتھی کا انتخاب کر لیتا ہے، تو خاندان یا کسی اور کو ان کی پرامن زندگی میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر شہری کی زندگی اور آزادی کا تحفظ کرے۔" عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر درخواست گزاروں کو ان کی پرامن زندگی میں کوئی خلل پڑتا ہے تو وہ پولیس کمشنر یا ایس ایس پی سے رابطہ کریں۔ پولیس ان کی عمر اور رضامندی کی تصدیق کے بعد فوری تحفظ فراہم کرے گی۔ دستاویزی ثبوتوں کی عدم موجودگی میں، پولیس اوسیفیکیشن (ossification) ٹیسٹ یا دیگر قانونی طریقۂ کار کے ذریعے عمر کی تصدیق کر سکتی ہے۔