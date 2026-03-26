ہائی کورٹ نے پرنسپل سکریٹری، ہوم اور ڈی جی پی کو ہدایت دی کہ "پولیس کو بہتر قانونی معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار تیار کریں"
Published : March 26, 2026 at 8:24 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے بریلی میں سی بی گنج پولیس کی ایف آئی آر درج کرنے میں ناکامی اور ایک ایسے شخص کے معاملے میں ناقص تفتیش کو سنجیدگی سے لیا ہے جس نے ایک عورت سے شادی کا جھوٹا وعدہ کرنے کے بعد جنسی تعلق قائم کیا تھا۔ عدالت نے ایس ایس پی بریلی کو قصوروار پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اس نے ڈی جی پی اور پرنسپل سکریٹری، ہوم کو پولیس کو بہتر قانونی معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔
جسٹس تیج پرتاپ تیواری نے شیوم سنگھ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ درخواست گزار نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں زیادتی اور جہیز کے لیے ہراساں کرنے کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے کہا کہ متاثرہ کے بیان سے جرم کا انکشاف ہوا، لیکن ایف آئی آر مختلف ہے۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ ایف آئی آر میں کوئی جرم ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرہ کا الزام ہے کہ درخواست گزار نے شادی کے جھوٹے وعدے کیے، اس کے ساتھ زبردستی جسمانی تعلقات قائم کیے اور پھر اس سے شادی سے انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے اسے سرکاری نوکری کا لالچ دے کر اس سے تعلقات قائم کئے۔ یہاں تک کہ اس نے اسٹامپ پیپر پر شادی کے معاہدے پر دستخط بھی کیے لیکن یہ ریکارڈ پر نہیں ہے۔ عدالت نے متاثرہ کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت بھی کی ہے۔
پولیس کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ جب کہ اس کیس میں عصمت دری کا الزام ہے، ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں ہے، جس سے پولیس کے اقدامات پر شک پیدا ہوتا ہے۔ پولیس نے لاپرواہی اور قانون کے برعکس کام کیا۔ انہوں نے جرم کی صحیح تفتیش نہیں کی۔