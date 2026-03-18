سوشل میڈیا پر کمینٹ کرنے والوں کی خیر نہیں، ہائی کورٹ نے فیس بک پر ججز کے خلاف توہین آمیز پوسٹ کرنے والوں کو جاری کیا نوٹس
توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے پر اکسانے والے مرکزی شخص کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایت کی۔
Published : March 18, 2026 at 9:56 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں کے عدالتی افسران کے خلاف فیس بک پر توہین آمیز پوسٹس کے معاملے پر سخت رویہ اپنایا ہے۔ جسٹس سدھارتھ ورما اور جسٹس پرشانت مشرا کی ڈویژن بنچ نے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے دیپک سنگھ اور دیویندر سنگھ کو نوٹس جاری کیا۔ دونوں ملزمین فی الحال پریاگ راج کی نینی جیل میں بند ہیں۔ نوٹسز جیل سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
عدالت نے پہلی نظر میں پایا کہ ان افراد کی جانب سے لکھی گئی سوشل میڈیا پوسٹس سے نہ صرف عدالتوں کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ عدلیہ کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو توہین عدالت ایکٹ کی دفعہ 12 کے تحت یہ ایکٹ قابل سزا ہے۔ چونکہ دونوں ملزمین فی الحال نینی جیل پریاگ راج میں بند ہیں، اس لیے عدالت نے ہدایت دی کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے انہیں نوٹس جاری کیا جائے۔
ملزم کو توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے پر اکسایا
غیر درخواست گزاروں کو جواب داخل کرنے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی یقینی بنایا کہ اگر ملزمین وکیل کی خدمات حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو ہائی کورٹ لیگل سروسز کمیٹی ایک وکیل فراہم کرے گی۔ مزید برآں، پولیس کمشنر، پریاگ راج کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سائبر سیل کا استعمال کرتے ہوئے اس اہم شخص کی شناخت کریں جس نے ملزم کو اس طرح کے توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے پر اکسایا تھا۔ کیس کی اگلی سماعت 2 اپریل 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔
کیا ہے معاملہ؟
الہٰ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پریاگ راج کے کینٹ پولیس اسٹیشن میں عدالت اور ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پر کیے گئے تضحیک آمیز تبصروں کے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ کیس کے اندراج کے بعد، پولیس حرکت میں آگئی اور 11 مارچ کو دو بھائیوں دیپک سنگھ اور دیویندر سنگھ کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا، دونوں جالون کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹس پر عدالت اور ججوں کے خلاف توہین آمیز تبصرے پوسٹ کیے تھے، جو اصل میں اشونی امبیڈکر کے مالک تھے۔ عدالت کے حکم کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے ملزمین کی شناخت ان کی فیس بک آئی ڈیز سے معلومات اکٹھی کر کے کی۔
مجرمانہ توہین کی درخواست کا ازخود نوٹس
اب الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں کے جوڈیشل افسران کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرنے کے لیے ان کے خلاف دائر مجرمانہ توہین کی درخواست کا ازخود نوٹس لیتے ہوئے، دونوں ملزمین دیپک سنگھ اور دیویندر سنگھ کو نوٹس جاری کیا ہے، جو اس وقت جیل میں ہیں، ہائی کورٹ کے 24 فروری کے حکم کی تعمیل میں دو ہفتوں کے اندر ان سے جواب طلب کیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت میں پیش کی گئی سوشل میڈیا پوسٹس کا جائزہ لینے کے بعد، عدالت نے پہلی نظر میں پایا کہ جالون کے رہنے والے سنتوش کمار سنگھ کے بیٹے دیپک سنگھ اور دیویندر سنگھ نے اپنی فیس بک پوسٹس کے ذریعے عدالتوں کو بدنام کیا ہے۔
توہین عدالت ایکٹ کے سیکشن 12 کے تحت قابل سزا جرم
عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلی نظر میں انہوں نے عدالت کا وقار کم کیا ہے۔ ان کے کمینٹس اگر درست پائے جاتے ہیں، تو یقیناً توہین عدالت ایکٹ کے سیکشن 12 کے تحت قابل سزا ہیں۔ عدالت نے غیر درخواست گزاروں دیپک سنگھ اور دیویندر سنگھ کو نوٹس جاری کیا جو اس وقت جیل میں ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ دونوں ملزمین فی الحال پریاگ راج کی نینی جیل میں ہیں، جس کے بعد عدالت نے جیل سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے انہیں نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔
وکیل کی خدمات حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو ؤکورٹ دے گا وکیل
عدالت نے دونوں کو نوٹسز کا دو ہفتوں میں جواب دینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ نوٹس کے ساتھ منسلک ضروری دستاویزات غیر درخواست گزار دیپک سنگھ اور دیویندر سنگھ کو دستیاب کرائے جائیں۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی یقینی بنایا ہے کہ اگر ملزمین کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو ہائی کورٹ لیگل سروسز کمیٹی انہیں ایک وکیل فراہم کرے گی تاکہ دونوں اپنا جواب داخل کر سکیں۔
قابل اعتراض مواد پوسٹ کرنے کے لیے کس نے اکسایا؟
عدالت نے پولیس کمشنر پریاگ راج کو مزید ہدایت دی ہے کہ وہ سائبر سیل کا استعمال کرتے ہوئے اس اہم شخص کی شناخت کریں جس نے ملزم کو اس طرح کے توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے پر اکسایا تھا۔ عدالت اب کیس کی اگلی سماعت 2 اپریل کو کرے گی۔ اپنے حکم میں عدالت نے کہا کہ پہلی نظر سے ایسا لگتا ہے کہ دو غیر درخواست گزاروں دیپک سنگھ اور دیویندر سنگھ کی آئی ڈی استعمال کی گئی ہیں۔ اس لیے وہ اپنا جواب ضرور جمع کرائیں۔ مزید برآں، اپنا جواب جمع کرواتے وقت، انہیں واضح طور پر بتانا چاہیے کہ اگر انہوں نے پوسٹس خود نہیں لکھی ہیں تو انہیں ان کی آئی ڈیز پر قابل اعتراض مواد پوسٹ کرنے کے لیے کس نے اکسایا ہے۔