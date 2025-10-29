ETV Bharat / state

الہٰ آباد ہائی کورٹ نے اب اس معاملے میں بھی سنبھل کے ایم پی ضیاء الرحمان کو دی راحت

یہ معاملہ سنبھل میں دائر ہے اور ہائی کورٹ اس معاملے کی 8 دسمبر کو سماعت کرے گی۔

allahabad high court has given relief to sambhal mp ziaur rahman barq Urdu News
ممبر آف پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق (ETV Bharat archive)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2025 at 10:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ماڈل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے ایک اور معاملے میں سنبھل سے سماج وادی پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کو اہم راحت دی ہے۔ عدالت نے ان کے خلاف ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو اگلے حکم تک روک دیا ہے۔ یہ معاملہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 8 دسمبر 2025 کو ہوگی۔

سنبھل کے کیلا دیوی پولیس اسٹیشن میں 2024 میں ایم پی ضیاء الرحمان، ایس پی ایم ایل اے پنکی یادو اور 30 ​​دیگر افراد کے ساتھ 21 نامعلوم گاڑیوں کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ شکایت کنندہ اودھیش کمار نے تعزیرات ہند کی دفعہ 171-ایچ، 188 اور عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 133 کے تحت مقدمہ درج کرایا تھا۔ الزام ہے کہ اپریل 2024 میں، ایس پی امیدوار کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے، ضیاء الرحمان نے اپنے حامیوں کے ساتھ، گاؤں بامن پوری کالا میں ایک غیر مجاز روڈ شو کیا، جس میں مقررہ حد سے زیادہ گاڑیاں شامل تھیں۔

ایک اور معاملے میں بھی ملی عبوری ریلیف

عدالت میں ممبر آف پارلیمنٹ کی نمائندگی وکیل سید اقبال احمد اور محمد نوشاد صدیقی نے کی۔ ضیاء الرحمان نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ اس سے قبل پیر کو، رکن اسمبلی ضیاء الرحمان کو مرادآباد سے متعلق ماڈل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے ایک اور معاملے میں عبوری ریلیف ملی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

سنبھل کے ایم پی برق کے خلاف بڑی کارروائی، غیر قانونی مکان کی تعمیر پر 1.35 لاکھ روپے جرمانہ، 30 دن میں گرانے کا حکم

سنبھل تشدد کیس: سماجوادی پارٹی کے ایم پی ضیاء الرحمان برق کو ہائی کورٹ سے راحت، یہاں جانیں کیا ہے پورا معاملہ

سنبھل کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمٰن برق نے ایس ڈی ایم کے سامنے پیش کیا گھر کا نقشہ، جانچ کے بعد کارروائی کا فیصلہ

سماجوادی پارٹی کے ایم پی ضیاء الرحمان برق نے 1.35 لاکھ روپے جرمانہ ادا کیا، اب گھر پر بلڈوزر ایکشن کی تیاری

سنبھل کی شاہی جامع مسجد کا نام تبدیل کر دیا گیا، اے ایس آئی نے نیا بورڈ بھیجا، جانیں کیا ہوگا نیا نام؟

سنبھل تشدد: ایس آئی ٹی نے ضیاء الرحمن برق سے 3 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی

TAGGED:

SAMBHAL MP ZIAUR RAHMAN BARQ
SAMBHAL ZIAUR RAHMAN BARQ
ALLAHABAD HIGH COURT ON BARQ
HIGH COURT HAS GIVEN RELIEF TO BAR
MP ZIAUR RAHMAN BARQ

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.