الہٰ آباد ہائی کورٹ نے اب اس معاملے میں بھی سنبھل کے ایم پی ضیاء الرحمان کو دی راحت
یہ معاملہ سنبھل میں دائر ہے اور ہائی کورٹ اس معاملے کی 8 دسمبر کو سماعت کرے گی۔
Published : October 29, 2025 at 10:06 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ماڈل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے ایک اور معاملے میں سنبھل سے سماج وادی پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کو اہم راحت دی ہے۔ عدالت نے ان کے خلاف ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو اگلے حکم تک روک دیا ہے۔ یہ معاملہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 8 دسمبر 2025 کو ہوگی۔
سنبھل کے کیلا دیوی پولیس اسٹیشن میں 2024 میں ایم پی ضیاء الرحمان، ایس پی ایم ایل اے پنکی یادو اور 30 دیگر افراد کے ساتھ 21 نامعلوم گاڑیوں کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ شکایت کنندہ اودھیش کمار نے تعزیرات ہند کی دفعہ 171-ایچ، 188 اور عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 133 کے تحت مقدمہ درج کرایا تھا۔ الزام ہے کہ اپریل 2024 میں، ایس پی امیدوار کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے، ضیاء الرحمان نے اپنے حامیوں کے ساتھ، گاؤں بامن پوری کالا میں ایک غیر مجاز روڈ شو کیا، جس میں مقررہ حد سے زیادہ گاڑیاں شامل تھیں۔
ایک اور معاملے میں بھی ملی عبوری ریلیف
عدالت میں ممبر آف پارلیمنٹ کی نمائندگی وکیل سید اقبال احمد اور محمد نوشاد صدیقی نے کی۔ ضیاء الرحمان نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ اس سے قبل پیر کو، رکن اسمبلی ضیاء الرحمان کو مرادآباد سے متعلق ماڈل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے ایک اور معاملے میں عبوری ریلیف ملی تھی۔