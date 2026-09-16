آیوش ملک عرف محمد علی کو والدین کی قید سے ملی آزادی، عدالت نے اسلام کی پیروی کرنے کی دی آزادی
الہ آباد ہائی کورٹ نے آیوش ملک کو باپ کی قید سے آزادی دلادی ہے۔ اب وہ اسلام کی پیروی کرنے کے لیے آزاد ہے۔
Published : September 16, 2026 at 7:58 PM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک درخواست کو نمٹا دیا جس پر پورے ملک کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ معاملہ آیوش ملک عرف محمد علی سے جڑا ہوا تھا۔ آیوش ملک کی جانب سے دائر درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایک بالغ شخص (آیوش ملک عرف محمد علی) کو اس کے والد نے اسلام قبول کرنے اور ایک مسلم خاتون سے شادی کرنے کے بعد گھر میں قید کر لیا تھا۔
9 ستمبر کو ہائی کورٹ نے والد کو ہدایت کی کہ وہ اپنے بیٹے درخواست گزار (آیوش ملک) کو 16 ستمبر کو عدالت میں پیش کریں۔
جسٹس سندیپ جین نے یہ حکم آیوش ملک کی جانب سے اپنے دوست سلطان کے ذریعے دائر کی گئی ہیبیس کارپس کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جاری کیا۔
درخواست نمٹاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ درخواست گزار آیوش ملک بالغ ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں۔
عدالت کے روبرو کہا گیا کہ 31 سالہ آیوش ملک نے ہندو مذہب چھوڑ دیا ہے اور بغیر کسی دباؤ، اثر و رسوخ یا لالچ کے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔
اس نے مزید الزام لگایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے والد دیوراج سنگھ ملک کی مرضی کے خلاف چاندنی قریشی سے شادی کی۔
آیوش عرف محمد علی کے والد دیوراج سنگھ ملک نے پولیس میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد شاملی پولیس اسٹیشن میں آیوش ملک کی بیوی اور اس کے رشتہ داروں کے خلاف اتر پردیش پرہیبیشن آف غیر قانونی تبدیلی مذہب ایکٹ، 2021 اور بی این ایس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی۔
درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ آیوش کو اس کے والد نے ریاستی حکام کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر قید میں رکھا تھا۔
اس پورے معاملے کو سننے کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ، "رٹ پٹیشن کے ساتھ جمع کرائی گئی دستاویزات سے پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ملزم ایوش ملک نے رضاکارانہ طور پر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اپنے والد کی مرضی کے خلاف چاندنی قریشی سے شادی کی۔"
عدالت نے حراست اور ریاستی اہلکاروں کے ملوث ہونے کے الزامات کو ’سنگین‘ قرار دیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا۔
کیا ہے پورا معاملہ:
اترپردیش کے شاملی کے رہائشی آیوش ملک نے چار سال قبل اسلام قبول کر لیا۔ اس نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام محمد علی رکھا۔ محمد علی نے میڈیا کے سامنے اپنا موقف بیان کیا اور قبول اسلام کے اپنے فیصلے کا کھل کر دفاع کیا۔
اسلام قبول کرنے والے محمد علی (پرانا نام آیوش ملک) نے بتایا کہ ان پر ہندو مذہب میں واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تاہم اب وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ کسی بھی حالت میں ہندو مذہب میں واپس نہیں آئیں گے۔
محمد علی نے اپنے باپ، ہندو تنظیموں کی طرف سے کیے گئے دعوؤں اور الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر اپنے فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ "میں بچپن سے ہی اسلام کی طرف مائل تھا، اور سال 2012 تک میرا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔" بعد ازاں "تقریباً چار سال پہلے میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اسی دوران میں نے چاندنی قریشی سے شادی کی۔
محمد علی نے مزید بتایا کہ ''میں نے موجودہ ماحول کی وجہ سے قبول اسلام کے اپنے فیصلے کو نجی رکھا، لیکن میں پہلے ہی اپنے والدین کو اپنے اس فیصلے اور چاندنی سے شادی کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں۔'' اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ''میں اور میری بیوی دونوں بالغ ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا، ہمیں وہ کرنے کا قانونی طور پر پورا حق حاصل ہے۔"
انہوں نے کہا کہ میں نے 12 سال پہلے ہی اسلام قبول کرنے کا من بنا لیا تھا، تاہم اس کا انکشاف اپنے گھر والوں کے سامنے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب، جب میری تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو چاندنی سے اپنی شادی اور اسلام قبول کرنے کی جانکاری دی۔
والدین کا دباؤ:
ادویات کے تاجر دیوراج ملک کے بیٹے آیوش ملک کے مذہب تبدیل کرنے کے معاملے میں ایک نئی پیشرفت سامنے آئی۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا جس میں آیوش ملک کے اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم میں واپس آنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایک ویڈیو میں آیوش ملک کو ہندو مذہب میں واپسی کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی انداز میں بات کرتے دکھایا گیا۔
آیوش ملک نے بتایا کہ اس نے اپنے والدین کو درپیش تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے سناتن دھرم میں واپس آنے کا انتخاب کیا۔ ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر کے مندر کے سامنے بیٹھا ہے اور پوجا کر رہا ہے۔
بعد میں آیوش ملک نے اپنے دوست سلطان کے ذریعے الہ آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کی، جس میں دعویٰ کیا کہ اس کے والدین نے ریاستی حکام کی مدد سے اسے گھر میں قید کر دیا ہے۔
اس کے بعد ہائی کورٹ نے آیوش ملک کے والد کو سختی سے حکم دیا کہ وہ 16 ستمبر کو اپنے بیٹے کو عدالت میں پیش کریں۔
دی آبزرو پوسٹ کے مطابق سماعت کے دوران آیوش ملک نے عدالت کو بتایا کہ اس نے بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے چاندنی قریشی کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔
آیوش ملک عرف محمد علی کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا:
پولیس نے آیوش ملک کے والد کی شکایت پر چاندنی قریشی، اس کے خاندان اور تبدیلی مذہب میں ساتھ دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد پولیس نے چاندنی قریشی اور اس کے والد کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔ دریں اثنا، پولیس نے بعد میں چاندنی قریشی کے کزن توفیق عرف بھولا کو گرفتار کر لیا اور اسے آیوش ملک کا زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی سازش کرنے اور دیوراج ملک کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی کھلے عام دھمکی دینے کے سنگین الزامات کے تحت جیل بھیج دیا۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: